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Город В тоннеле дамбы на внутреннем кольце КАД ограничат движение 25 и 26 ноября

В тоннеле дамбы на внутреннем кольце КАД ограничат движение 25 и 26 ноября

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В автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений на внутреннем кольце КАД 25 и 26 ноября ограничат движение транспорта. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комплекса.

Ограничения вводятся на время проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Петербурга).

Уточняется, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока. Она будет осуществляться перед въездом в тоннель на непродолжительное время, «не более 10 минут», говорится в сообщении.

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Дамба КАД Ограничения движения
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