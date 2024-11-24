В тоннеле дамбы на внутреннем кольце КАД ограничат движение 25 и 26 ноября

В автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений на внутреннем кольце КАД 25 и 26 ноября ограничат движение транспорта. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комплекса.

Ограничения вводятся на время проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Петербурга).

Уточняется, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока. Она будет осуществляться перед въездом в тоннель на непродолжительное время, «не более 10 минут», говорится в сообщении.