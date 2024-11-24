Житель Пикалево заплатил за секс 300 тысяч рублей, но к нему так никто и не приехал

Стропальщик из Пикалево обратился в полицию с просьбой наказать неизвестных лиц, которые выманили у него более 300 тысяч рублей. 25-летний житель Ленобласти всего лишь хотел любви.

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, молодой человек обратился в 91 отдел полиции накануне вечером. Он рассказал дежурному свою грустную историю о том, как хотел секса, но, потратив крупную сумму, так его и не получил.

Потерпевший пытался заказать себе проститутку в течение двух дней. В интернете он нашел сайт с рекламой услуг, нашел симпатичную ему особу и позвонил по указанному номеру. Девушка представилась Викторией и попросила 3520 рублей за бронь. После этого она потребовала 7500 рублей страховки, так как клиент новый и может оказаться маньяком-извращенцем.

Потом жителю Пикалево позвонил «администратор» и попросил перевести еще 7500. Под различными предлогами у молодого человека выманивали деньги снова и снова. Таким образом он сделал еще 10 переводов, а суммы росли в геометрической прогрессии. Отправив 333410 рублей, мужчина наконец-то понял, что секса ему не видать, и обратился в полицию. Заявление приняли, проводится проверка.