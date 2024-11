У посольства Израиля в Иордании прозвучали выстрелы. Ранены полицейские, есть погибший

Иорданские правоохранительные органы оградили зону, прилегающую к израильскому посольству в столице государства Аммане, в связи с сообщениями о выстрелах вблизи дипломатического представительства. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает The Times of Israel.



Как передает издание, вооруженный мужчина открыл огонь возле посольства Израиля в Иордании рано утром. После сообщений о стрельбе в районе Рабия, где находится дипмиссия, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы скорой помощи.



По информации источника в органах безопасности, в результате инцидента был убит вооруженный мужчина, а трое полицейских получили ранения. Правоохранительные органы призвали жителей оставаться дома, пока продолжаются поиски виновных в произошедшем.



The Times of Israel отмечает, что район, где расположено посольство, является очагом частых демонстраций против Израиля.



Ранее «Фонтанка» писала, что израильская армия атаковала административный центр Газы с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами. По данным Al Jazeera, в результате ударов ВВС Израиля по двум жилым домам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа погибло как минимум пять человек и 40 ранены.