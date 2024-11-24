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Происшествия У посольства Израиля в Иордании прозвучали выстрелы. Ранены полицейские, есть погибший

У посольства Израиля в Иордании прозвучали выстрелы. Ранены полицейские, есть погибший

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Иорданские правоохранительные органы оградили зону, прилегающую к израильскому посольству в столице государства Аммане, в связи с сообщениями о выстрелах вблизи дипломатического представительства. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает The Times of Israel.

Как передает издание, вооруженный мужчина открыл огонь возле посольства Израиля в Иордании рано утром. После сообщений о стрельбе в районе Рабия, где находится дипмиссия, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы скорой помощи.

По информации источника в органах безопасности, в результате инцидента был убит вооруженный мужчина, а трое полицейских получили ранения. Правоохранительные органы призвали жителей оставаться дома, пока продолжаются поиски виновных в произошедшем.

The Times of Israel отмечает, что район, где расположено посольство, является очагом частых демонстраций против Израиля.

Ранее «Фонтанка» писала, что израильская армия атаковала административный центр Газы с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами. По данным Al Jazeera, в результате ударов ВВС Израиля по двум жилым домам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа погибло как минимум пять человек и 40 ранены.

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Израиль Иордания Стрельба Посольство
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