Побитый экскаватором путепровод над М-11 в Ленобласти откроют на месяц раньше

В Тосненском районе Ленобласти досрочно завершают ремонт путепровода над платной трассой М-11 «Нева», который был поврежден в ДТП. Изначально открыть его планировали в декабре.
Речь идет о путепроводе между Ушаками и Гришкино, который проходит над 629-м километром трассы М-11. Его ремонт завершат за два месяца вместо трех. В 14 часов 25 ноября по нему вновь запустят движение, сообщили 22 ноября в администрации Тосненского района.
Путепровод, а также часть М-11 под ним, были закрыты с 18 сентября. Ремонт потребовался из-за ДТП: провезенный под мостом с поднятой стрелой экскаватор пробил бетонные балки до арматуры. Дорожники демонтировали поврежденные балки, смонтировали новые, забетонировали плиту пролетного строения, уложили гидроизоляцию и асфальт, чтобы восстановить проектную грузоподъемность путепровода.
Работы выполняет оператор трассы «Магистраль двух столиц». Они ведутся круглосуточно, чтобы открыть движение досрочно.
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