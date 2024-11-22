Побитый экскаватором путепровод над М-11 в Ленобласти откроют на месяц раньше

В Тосненском районе Ленобласти досрочно завершают ремонт путепровода над платной трассой М-11 «Нева», который был поврежден в ДТП. Изначально открыть его планировали в декабре.

Речь идет о путепроводе между Ушаками и Гришкино, который проходит над 629-м километром трассы М-11. Его ремонт завершат за два месяца вместо трех. В 14 часов 25 ноября по нему вновь запустят движение, сообщили 22 ноября в администрации Тосненского района.