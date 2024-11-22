«Клюквы и русофобии нет»: каким получился «Сталкер 2» и что о нем говорят

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скриншот трейлера игры / youtube.com









Геймеры ждали «S.T.A.L.K.E.R. 2» 15 лет. 20 ноября 2024 года игру все-таки выпустили. Пиковый онлайн в Steam преодолел отметку в 111 тыс. человек в первые же шесть часов после релиза. Для российских фанатов «Сталкера» главный вопрос заключался в том, могут за нее посадить или нет. Первые отзывы (если не считать мнения Виталия Милонова) показали, что ничего преступного в игре пока не нашли, зато есть масса других проблем.

Одним из первых о новой части игры высказался депутат Госдумы Антон Горелкин.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли — зато обнаружили кучу багов. Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, подписчики присылали ему свои идеи, как поступить с этой игрой. Среди них было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Депутат предложил с этим подождать, «хотя бы до первого патча».

Легенда русского YouTube Илья Мэддисон провел стрим на 56 тысяч зрителей в Twitch. В один момент блогер начал вырезать на теле убитого NPC символ «Z». После завершения трансляции он пошутил, что игра будто бы «программирует его на определенные поступки», поскольку он «провел шесть часов, расстреливая персонажей, говорящих на мове. Даже устал — столько уложил, наверно, около двух сотен». Эпизод с символом «Z» быстро распространился среди блогеров из России, Украины и США. Многие пользователи обвинили Мэддисона в провокации ненависти. К вечеру Мэддисону заблокировали его Twitch-канал.

«Сама игра особых эмоций не вызвала — „Сталкер“ как „Сталкер“. Не особо большой фанат этой серии. В целом игру, конечно, стоит запретить, так как наши дети могут в этого самого „Сталкера“ поиграть …и на этом фоне кто-то из них может решить, что у нас делают говно, а у них что-то похожее на игры. Допускать такого нельзя, так что запрет — единственное верное решение», — заявил Мэддисон.

Впрочем, стример известен тем, что не всегда можно понять, когда он иронизирует, а когда говорит всерьез.

Профессиональные журналисты и обзорщики как на Западе, так и в России, тоже оценили игру. Автор издания PC Gamer Джошуа Уоленс признал, что с технической точки зрения «Сталкера 2» пока есть серьезные проблемы.

Источник: скриншот трейлера игры / youtube.com







«В игре присутствуют недоработки: баги, вылеты, проблемы с анимацией и поведением ИИ, а также подтормаживания, которые иногда мешают игровому процессу. Несмотря на это, я принял эти недочеты как своеобразную „плату за вход“. Первый день сопровождался объемным патчем, который многое исправил, но игра все равно ощущается нестабильной. Иногда возникают лаги, а ИИ порой путает союзников с противниками. Тем не менее я не могу упрекать разработчиков, потому что сам факт существования „Сталкер 2“ — уже невероятное достижение. Люблю ли я „Сталкер 2“? Безусловно. Легко ли будет другим ее полюбить? Вряд ли», — констатировал Джошуа Уоленс.

Левел-дизайнер Василий Скобелев, участвовавший в создании российской игры Atomic Heart, также испытал очень большие проблемы при запуске «Сталкера 2». В своем Telegram-канале он отметил, что ошибки в игре довольно серьезные.

«Лагает игра дай боже. Причем у кого-то летит, а у кого-то — как у меня, просто жесть. От чего зависит — не очень понятно, но, видимо, упирается в процессор. Мой 12-ядерный Ryzen 9 3900x не вывозит», — отметил Скобелев.

Игра более или менее пошла только после того, как он полазил в настройках и установил несколько модов. Но даже с ними раз в час-полтора «Сталкер 2» проседал до 1 FPS или вовсе ломался. В то же время Скобелев отметил, что с точки зрения игрового дизайна игра сделана очень хорошо.

«Ритмичное расположение лута, клевые интерьеры, которые интересно обыскивать, квесты, в которых нарративщики норовят впихнуть развилку с последствиями буквально при любом удобном случае, — все это создает ощущение, что вы бродите по живому и с любовью сделанному миру, а не просто очередной карте с повторяющимися точками интереса. <…> Так что на данный момент рекомендую фанатам серии или тем, кто ну очень хочет примерить на себя роль сталкера. А тем, кто может легко расстроиться от технического состояния, все-таки посоветую подождать патчей. P.S. „Клюквы“, русофобии и каких-то политических заявлений в мире игры не нашел», — написал Скобелев.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов все-таки разглядел признаки русофобии. Он зацепился за то, что создатели «Сталкера 2» отказались от русского языка.

«Нужно помочь этим манкуртам геймдева — оградить наших геймеров от продукта, от этого русофобского издания. Нужно объявить эту игру запрещенной к скачиванию, хранению, копированию и вообще всяческому использованию в нашей стране. Любая языковая дискриминация — это проявление обыкновенного фашизма, нацизма», — цитирует Милонова Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Сталкер 2» действительно изначально создавался и разрабатывался на русском языке, и 90% озвучки уже было записано на русском. На игровых выставках игру даже показывали с русским звуком. Но разработчик GSC Game World решил отказаться от дубляжа в пользу украинской озвучки.

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скриншот трейлера игры / youtube.com









Несмотря на это, а также на огромное количество багов, простым пользователям, в том числе из России, игра зашла. Продажи шутера превысили 1 млн копий спустя два дня после релиза — это несмотря на то, что игра в первый же день появилась на всех пиратских сайтах. «Сталкер 2» набрал 81% положительных отзывов от более чем 11 тысяч человек.

Самыми сильными сторонами геймеры называют атмосферу и свободу выбора — игру можно проходить как за «добряка», так и за озлобленного сталкера. В зависимости от выбора пользователя меняется и мир вокруг него. Даже баги, пишут некоторые из рецензентов, придают игре особый шарм, называя их «аномалиями» по аналогии с внутриигровым термином.