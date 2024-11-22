На КАД закроют съезд на Краснофлотское шоссе на развязке «Бронка»

Источник: Дирекция КЗС Петербурга







Дорожные работы заставят водителей делать крюк на развязке кольцевой автодороги Петербурга в районе Бронки. Там на день закроют один из съездов.

В субботу, 23 ноября, на путепроводе транспортной развязки «Бронка» на сутки закроют съезд № 1 — с внешнего кольца КАД на Краснофлотское шоссе в сторону Ломоносова, сообщает 22 ноября пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Транспорт будет направляться на Гостилицкое шоссе для разворота на внутреннее кольцо КАД, после чего водителям нужно будет вернуться на развязку «Бронка» и уже съехать на Краснофлотское.

Съезд будут перекрывать для проведения дорожных ремонтно-восстановительных работ. Но сроки их начала и окончания еще могут изменить в зависимости от погодных условий.