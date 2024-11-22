В мессенджере WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

Теперь голосовые сообщения в WhatsApp можно будет расшифровать текстом. Кроме самого пользователя, эти расшифровки не будут никому доступны. О новой функции сообщается на сайте мессенджера.

«Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения — они недоступны даже WhatsApp», — уточняется на сайте.

Для того, чтобы включить функцию расшифровки и выбрать необходимый язык, нужно перейти в «Настройки», оттуда в «Чаты», после этого — «Расшифровка голосовых сообщений». Для того, чтобы расшифровать голосовое сообщение, нужно нажать на него, удерживать, а затем выбрать «Транскрибировать». Набор возможных языков для расшифровки зависит от операционной системы устройства.