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Общество Редкий красавец в китайском наряде поселился в Петербурге

Редкий красавец в китайском наряде поселился в Петербурге

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7 комментариев

Очень редкую для наших мест (да и для России в целом) птицу — утку-мандаринку — заметил в Петербурге биолог Павел Глазков. О ней он рассказывает 22 ноября в своем канале «Каждой твари по паре».

Внешний вид самца (а в наш город прилетел именно он) напоминает одежды китайских вельмож — мандаринов, поэтому птицу так и назвали. Петербуржцы уже проведали, что гость поселился у нас, и приходят на него полюбоваться.

+2

Мандаринок привезли в Европу в XVIII веке и начали разводить как декоративных птиц. Они стали сбегать от хозяев и успешно размножаться в городских парках. Вид занесен в Красную книгу России, в нашей стране он обитает только на Дальнем Востоке, но отдельные особи всё чаще залетают в Петербург.

«Фонтанка» уже неоднократно рассказывала о встречах с мандаринками в городе. Весной птицу видели в Сестрорецке, в прошлом году — на Крестовском острове.

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ПО ТЕМЕ
Утка-мандаринка Утки Утки в городе Птицы Природа Павел Глазков
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Комментарии
7
Zet
54 минуты
всё китайское уже стало... даже утки...
SwampWolf
1 час
кажется, наши кряквы на втором фото крайне недовольно его обсуждают )
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