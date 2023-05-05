Символ верности в пруду. Краснокнижная утка-мандаринка вернулась в Петербург ради любви

Любопытные кадры опубликованы 5 мая в VK-сообществе «Птицы СПб и России». Один из участников группы встретил на Крестовском острове утку-мандаринку. Это нарядный самец краснокнижной птицы, которая в естественных условиях обитает только на Дальнем Востоке и в Китае. Кстати, в Поднебесной к мандаринкам особое отношение — их там считают символом супружеской верности.
Ещё более любопытно, что, похоже, конкретно эта птица у нас не впервые. Возможно, именно её на Крестовском видели и в прошлом году. Петербургскому зоологу Павлу Глазкову тогда повезло наблюдать на пруду настоящую мелодраму — самец-мандарин «отбил» уточку у селезня обычной кряквы. Она предпочла ухаживания залётного гостя. И вот он вернулся — может быть, как раз к прошлогодней даме сердца.
Вероятно, не так далеко ему и пришлось лететь. По мнению специалистов, эта мандаринка, скорее всего, из Западной Европы. В 18-м веке их завезли туда из Китая в качестве декоративных птиц. Некоторые сбежали на волю, и со временем освоились. Сегодня европейская популяция мандаринок насчитывает около десяти тысяч особей. Но для Петербурга они по-прежнему редкость.