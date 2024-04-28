Поганки и лысухи обживают петербургские пруды. В Сестрорецке заметили мандаринку

Весна красна не только цветами, но и птицами. Брачный сезон у них в разгаре, поэтому сейчас они максимально эффектны.
читатель «Фонтанки» Ирина
Глухариные тока подходят к концу, но самцы всё ещё демонстрируют своё брачное поведение, рассказывают специалисты Нижне-Свирского государственного заповедника.
Лысухи в Царском Селе устраивают водные бои.
Краснокнижная мандаринка — большая редкость для Петербурга. На этот раз самца мандаринки заметили в Сестрорецке. Вероятно, это та же птица, которую видели в Курортном районе в марте.
Красношейные поганки тоже очень яркие. Они обитают в саду Ивана Фомина.