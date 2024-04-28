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    Поганки и лысухи обживают петербургские пруды. В Сестрорецке заметили мандаринку

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Весна красна не только цветами, но и птицами. Брачный сезон у них в разгаре, поэтому сейчас они максимально эффектны.

    читатель «Фонтанки» Ирина

    Глухариные тока подходят к концу, но самцы всё ещё демонстрируют своё брачное поведение, рассказывают специалисты Нижне-Свирского государственного заповедника.

    Лысухи в Царском Селе устраивают водные бои.

    Краснокнижная мандаринка — большая редкость для Петербурга. На этот раз самца мандаринки заметили в Сестрорецке. Вероятно, это та же птица, которую видели в Курортном районе в марте.

    Красношейные поганки тоже очень яркие. Они обитают в саду Ивана Фомина.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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