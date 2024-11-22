Глава Минобороны Белоусов заявил, что армия РФ сорвала ВСУ всю кампанию 2025 года

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ и сорвали планы Украины на следующий год.
«Ту работу боевую, которую провели сейчас мы здесь: перемололи здесь лучшие части, и то, что сейчас вот ускорилось продвижение… Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», — сказал он в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск «Север». Кадры оттуда 22 ноября опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал группировку войск «Север», на совещании заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск и характере действий противника. Также ему продемонстрировали вооружение производства стран НАТО, включая беспилотники, стрелковое оружие и средства связи, сравнив их характеристики с российскими.
Министр обороны РФ проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов группировки войск «Север», где сейчас осуществляют боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды военнослужащим.
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