Глава Минобороны Белоусов заявил, что армия РФ сорвала ВСУ всю кампанию 2025 года

«Ту работу боевую, которую провели сейчас мы здесь: перемололи здесь лучшие части, и то, что сейчас вот ускорилось продвижение… Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», — сказал он в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск «Север». Кадры оттуда 22 ноября опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.