Методист Эрмитажа, историк искусства и коллекционер Екатерина Бычкова расскажет о смыслах блошиных рынков

Мирискусник Иван Билибин вместе с отступающей белой армией попал в Новороссийск, оттуда на пароходе — в Египет. И пригласил приехать к нему художницу Александру Щекатихину-Потоцкую, мастера росписи по фарфору, ученицу Николая Рериха. И женился на ней. Спустя несколько лет они вернутся в Советский Союз, оба останутся в блокадном Ленинграде. Она выживает, он нет. Спустя много десятилетий девушка, знающая, что на блошином рынке на Удельной можно найти сокровища, перебирала старые открытки по 50 рублей и выбрала одну: надорванную, с постановочной черно-белой фотографией египетской семьи за обеденным столом. На обратной стороне отправитель открытки упоминал каирскую жару. Отправителя звали Александра Щекатихина-Потоцкая. К счастью, девушка, которой эта открытка попалась на глаза, — искусствовед, потом она подарила открытку Эрмитажу.