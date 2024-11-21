Методист Эрмитажа, историк искусства и коллекционер Екатерина Бычкова расскажет о смыслах блошиных рынков

Как из плоскости торговых отношений они стали пространством памяти, эмоций и встреч с самим собой? Узнаем 24 ноября из лекции «Блошиный рынок: пространство смыслов» в филиале Маяковки в «Севкабель Порту». Бесплатно. 18+
Мирискусник Иван Билибин вместе с отступающей белой армией попал в Новороссийск, оттуда на пароходе — в Египет. И пригласил приехать к нему художницу Александру Щекатихину-Потоцкую, мастера росписи по фарфору, ученицу Николая Рериха. И женился на ней. Спустя несколько лет они вернутся в Советский Союз, оба останутся в блокадном Ленинграде. Она выживает, он нет. Спустя много десятилетий девушка, знающая, что на блошином рынке на Удельной можно найти сокровища, перебирала старые открытки по 50 рублей и выбрала одну: надорванную, с постановочной черно-белой фотографией египетской семьи за обеденным столом. На обратной стороне отправитель открытки упоминал каирскую жару. Отправителя звали Александра Щекатихина-Потоцкая. К счастью, девушка, которой эта открытка попалась на глаза, — искусствовед, потом она подарила открытку Эрмитажу.
Подробнее о культурном и социальном феномене блошиного рынка, о коллекционерах (которые могут стоять по обе стороны прилавка) расскажет Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа, коллекционер.
Слушаем лекцию 24 ноября в Маяковке в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40). Начало в 16:00. Регистрация на TimePad.