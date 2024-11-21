Во Франции полсотни сотрудников Hennessy вышли на забастовку против розлива коньяка в Китае

В городе Коньяк на западе Франции больше половины сотрудников завода Hennessy вышли на забастовку против экспериментального проекта о поставке коньяка оптом в Китай. Согласно новой инициативе руководства, напиток будут отправлять в Поднебесную в дубовых бочках и там же разливать по бутылкам.

Как сообщает издание Sud Ouest в четверг, 21 ноября, нововведение поможет обойти уплаты таможенных пошлин. Отмечается, что спецификации наименования коньяка контролируемого происхождения не требуют розлива в географической зоне производства. Доставка оптом в любую точку мира полностью легальна.

Однако сотрудники не согласны с решением руководства. Дело в том, что, по мнению профсоюзных организаций, проект «угрожает занятости на местном уровне, способствует подделке и создает плохой имидж компании, флагмана французского ноу-хау».

Забастовка началась утром 19 ноября. В течение двух дней работники Hennessy приходили к главному офису компании на улице де ла Ришон в Коньяке с транспарантами против эксперимента оптовых поставок и розлива в Китае и делали барбекю. Сегодня, 21 ноября, забастовщики практически полностью прекратили свой протест. Однако, как пишет французское издание, «не верьте, что профсоюзы сдались, социальный конфликт продолжается».