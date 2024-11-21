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Происшествия Город «Всё зависит от закупки сена». Сгорел шалаш Ленина: какова его значимость и когда ждать восстановления

«Всё зависит от закупки сена». Сгорел шалаш Ленина: какова его значимость и когда ждать восстановления

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23 комментария

Утром 21 ноября сгорел макет шалаша Ленина, расположенный на территории музейного комплекса в Сестрорецке. Никакой особой ценности у данного объекта не было. Об этом и не только «Фонтанке» рассказал заведующий музеем «Шалаш В.  И.  Ленина», кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин.

«Мемориальной ценности сгоревший макет не имел и никакого отношения к мемориальному предмету он иметь не может», — подчеркнул Самоходкин. Культурной ценности, по словам специалиста, в макете тоже нет.

«Конкретно этот макет шалаша (из сена) стоял у нас с апреля текущего года. В это время обычно обновляется сено на инсталляции. За время сезона сено меняет цвет. Если бы шалаш сгорел в апреле, было бы, конечно, обиднее», — сказал Вячеслав Самоходкин.

Специалист уточнил, что гранитный монумент 1927 года постройки, автором которого является архитектор Александр Гегелло, не пострадал. «Это памятник, он имеет охранный статус», — подчеркнул Самоходкин, говоря о памятнике-музее «Шалаш В. И. Ленина».

«Наш музей рассказывает о последнем подполье В. И. Ленина. Ленин в 1917 году в течение трех недель находился на российско-финской границе, ожидая ее перехода. Владимиру Ленину и его соратнику Григорию Зиновьеву готовили коридор для перехода», — рассказал кандидат исторических наук. Ожидали они этого перехода в Сестрорецке — в постройке, похожей на шалаш. Специалисты воссоздавали макет из сена примерно с 1928 года — с перерывами. Самоходкин сказал, что в 90-х инсталляцию уже сжигали. После этого макет переносили на какое-то время в здание музея, но после реконструкции в 2006 году его вновь поставили на улице.

Восстановление сгоревшего макета проведут в плановом порядке. «Всё зависит от закупки сена», — уточнил заведующий музеем. Каков материальный ущерб — пока неизвестно.

Макет шалаша начал гореть 21 ноября примерно в 10:20. Спасатели ликвидировали пожар за полчаса. Прокуратура Петербурга показала, что сейчас осталось от конструкции.

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Комментарии
23
14314447
23 минуты
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BadRobot
18 минут
Сгорел шалаш, гори и хата®️
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