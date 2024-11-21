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Общество Происшествия Неизвестные сожгли шалаш Ленина в Сестрорецке

Неизвестные сожгли шалаш Ленина в Сестрорецке

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57 комментариев

Шалаш Ленина на территории музея в Сестрорецке горел утром в четверг, об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. Сведений о пострадавших не поступало. В музее «Фонтанке» подтвердили информацию, но не смогли уточнить подробности инцидента.

Наш город — Сестрорецк

Сообщение о возгорании поступило в 10:20, через полчаса пожар был ликвидирован.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года, когда революционеры Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. В Сестрорецке есть гранитный памятник архитектора Александра Гегелло и соломенный, который сегодня сгорел.

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Комментарии
60
Фокусник Данилин
1 час
Сейчас объявят тендер , отмоют пару лямов ...
282693251
1 час
Эх пораньше бы...году так в 1917,с лениным вместе!
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