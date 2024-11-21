Прокуратура показала, что осталось от шалаша Ленина в Сестрорецке

Пепелище осталось на месте шалаша Ленина, расположенного на территории музея в Сестрорецке. Фотографии 21 ноября опубликовала прокуратура Петербурга.

Прокуратура Курортного района устанавливает причины и обстоятельства пожара. Надзорное ведомство также поставило на контроль проверку, которую проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

В самом музее не смогли уточнить, почему утром начал тлеть шалаш . Два расчёта приехали к нему около половины одиннадцатого часа утра. В 10:51 пожар ликвидировали.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года, когда революционеры Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. В Сестрорецке есть гранитный памятник архитектора Александра Гегелло и соломенный, который сегодня сгорел.

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