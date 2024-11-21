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Происшествия Прокуратура показала, что осталось от шалаша Ленина в Сестрорецке

Прокуратура показала, что осталось от шалаша Ленина в Сестрорецке

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7 комментариев

Пепелище осталось на месте шалаша Ленина, расположенного на территории музея в Сестрорецке. Фотографии 21 ноября опубликовала прокуратура Петербурга.

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Прокуратура Курортного района устанавливает причины и обстоятельства пожара. Надзорное ведомство также поставило на контроль проверку, которую проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

В самом музее не смогли уточнить, почему утром начал тлеть шалаш. Два расчёта приехали к нему около половины одиннадцатого часа утра. В 10:51 пожар ликвидировали.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года, когда революционеры Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. В Сестрорецке есть гранитный памятник архитектора Александра Гегелло и соломенный, который сегодня сгорел.

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Комментарии
7
Danik
1 минута
Примерно такое состояние у страны. Что-то сталось, но в основе руины.
Абрикосов
8 минут
надеюсь найдут и накажут!!! Ленин вам чем не угодил? вы всё продали... страну свою продали! Ленин бы этого недопустил!
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