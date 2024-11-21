МЧС снова предупреждает о сильном ветре в Петербурге

ГУ МЧС по Петербургу выпустило новое предупреждение о скором ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 ноября в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица.
Аналогичное предупреждение было вчера. Ветреная погода держится в Петербурге уже несколько дней. Мощный ветер разогнался вечером в субботу, в городе было объявлено штормовое предупреждение, отменили разводку мостов, в связи с угрозой затопления закрыли дамбу. Таким образом удалось предотвратить наводнение. Сотрудники экстренных и городских служб всю ночь и весь день устраняли последствия непогоды. На следующую ночь тоже не стали разводить мосты из-за ветра. Вчера также был порывистый ветер, он привел к сгону воды из Невы. А сегодня он поменял направление, и вода прибавила за ночь два метра.
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