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Город МЧС снова предупреждает о сильном ветре в Петербурге

МЧС снова предупреждает о сильном ветре в Петербурге

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ГУ МЧС по Петербургу выпустило новое предупреждение о скором ухудшении погодных условий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 ноября в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица.

Аналогичное предупреждение было вчера. Ветреная погода держится в Петербурге уже несколько дней. Мощный ветер разогнался вечером в субботу, в городе было объявлено штормовое предупреждение, отменили разводку мостов, в связи с угрозой затопления закрыли дамбу. Таким образом удалось предотвратить наводнение. Сотрудники экстренных и городских служб всю ночь и весь день устраняли последствия непогоды. На следующую ночь тоже не стали разводить мосты из-за ветра. Вчера также был порывистый ветер, он привел к сгону воды из Невы. А сегодня он поменял направление, и вода прибавила за ночь два метра.

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