«Ура, наводнение!» Петербуржцы с оптимизмом встретили непогоду

Мощный ветер разогнался этим вечером в Петербурге — в городе объявлено штормовое предупреждение. В связи с угрозой затопления перекрыта дамба.

Непогода повалила дерево рядом с детской площадкой на Гаврской, 8. Жители направили заявку в аварийную службу.

детская площадка на Гаврской улице Источник: читатель «Фонтанки»







Поступают сообщения об отключении электричества в Выборгском районе Ленобласти. Порывы ветра достигают отметки 23 м/с. Усиление ветра ожидается в ночь на 17 ноября.

Источник: читатель «Фонтанки»

Еще одну семью с ребенком непогода застала на стрелке Васильевского острова. Девочка еле успела закрыть свой желтый зонт, который вывернуло из-за сильного ветра. Прогулка сопровождалась оптимистичными комментариями в духе «ура, наводнение» и «ой-ой, ураган».

Источник: читатель «Фонтанки»