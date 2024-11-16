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Город «Ура, наводнение!» Петербуржцы с оптимизмом встретили непогоду

«Ура, наводнение!» Петербуржцы с оптимизмом встретили непогоду

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12 комментариев

Мощный ветер разогнался этим вечером в Петербурге — в городе объявлено штормовое предупреждение. В связи с угрозой затопления перекрыта дамба.

Непогода повалила дерево рядом с детской площадкой на Гаврской, 8. Жители направили заявку в аварийную службу.

детская площадка на Гаврской улице

Поступают сообщения об отключении электричества в Выборгском районе Ленобласти. Порывы ветра достигают отметки 23 м/с. Усиление ветра ожидается в ночь на 17 ноября.

Еще одну семью с ребенком непогода застала на стрелке Васильевского острова. Девочка еле успела закрыть свой желтый зонт, который вывернуло из-за сильного ветра. Прогулка сопровождалась оптимистичными комментариями в духе «ура, наводнение» и «ой-ой, ураган».

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Комментарии
12
FedorGr
56 минут
В старые времена СССР Ленинград, когда дамбы не было даже в проекте.. если девушка жила в районе за Невой.. Петроградский сзади оставался..то после проводов, приходилось нанимать лодку или самому плыть по Фонтанке, потом по Черной речке.. Надо бы новых корреспондентов, обучить как то не сильно удивляться ленинградским привычкам к наводнениям.. Вода пришла выше ординара, это городская радость, можно было идти ко львам на набережную. И там радоваться.. с горожанами.. Помню ресторан РЕСТОРАНЪ и Старая Таможня.. там столики выносили на улицу..что бы было весело.
282796757
1 час
"раскачал городские камеры" В "Летучей мыши" стены целой тюрьмы раскачивали! ;)
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