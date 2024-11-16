Утки выходят из берегов. Посмотрите, как поднялся уровень воды в Неве

Петербург медленно погружается под воду — значительный подъем воды в Неве прогнозируется в ночь на 17 ноября. Из-за этого пришлось перекрыть дамбу.
В городе действует штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 м/с, высотой волн 2,5-3 метра. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в районе Горного института уровень Большой Невы составляет 46 см (93 см по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“»), у Обуховского завода — 97 см, у Кронштадта — 36 см.
По прогнозу, ожидалось повышение воды в устье Невы до +161…+170 см. Перекрытие дамбы должно предотвратить наводнение.
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