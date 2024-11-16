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Город Утки выходят из берегов. Посмотрите, как поднялся уровень воды в Неве

Утки выходят из берегов. Посмотрите, как поднялся уровень воды в Неве

3 540
3 комментария

Петербург медленно погружается под воду — значительный подъем воды в Неве прогнозируется в ночь на 17 ноября. Из-за этого пришлось перекрыть дамбу.

В городе действует штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 м/с, высотой волн 2,5-3 метра. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в районе Горного института уровень Большой Невы составляет 46 см (93 см по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“»), у Обуховского завода — 97 см, у Кронштадта — 36 см.

+2

По прогнозу, ожидалось повышение воды в устье Невы до +161…+170 см. Перекрытие дамбы должно предотвратить наводнение.

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Комментарии
3
Telman_spb
36 минут
сильнейшее наводнение было в 1824 году. А.С.Пушкин описывал это наводнение в своей поэме "Медный Всадник" так же сильное наводнение было в 1924 году. ...и если традиция,раз в 100 лет, возможно и в этом году тоже будет)) ....но уже не случилось,дамбу перекрыли
Гость
46 минут
Специально для понаехавших истериков: наводнение в городе лишь после +160 сантиметров. До двух метров это так, слабоватое. До достижения +180 вообще можно упоминать лишь в статистике и в прошедшем времени.
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