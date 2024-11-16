Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +5

6 м/c,

ю-з.

 742мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Дом Радио
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Почему Беглов меняет чиновников
Рейд на Апрашке
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения

В Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения

2 529
5 комментариев

Петербург подготовился к значительному подъему воды в Неве, который прогнозируют на ночь с 16 на 17 ноября. В комплексе защитных сооружений города перекрыли пропуск воды и судов.

«16 ноября в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 м/с, высотой волн 2,5-3 метра. Прогнозируется повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Для защиты города от штормового нагона по распоряжению МЧС комплекс защитных сооружений начал закрывать защитные затворы в 16:00», — сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

По прогнозу, ожидалось повышение воды в устье Невы до +161…+170 см. Перекрытие дамбы должно предотвратить наводнение.

В начале дня начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов отмечал, что как раз сегодня исполняется 125 лет с первого в Петербурге прогноза невского наводнения.

Одно из самых крупных наводнений в истории города случилось в 1721 году — тогда уровень воды в Неве достиг 265 см. Второе наводнение, оставившее след в истории, произошло в 1897 году. Тогда исследователям Главной физической обсерватории Петербурга удалось его предсказать и предупредить людей об опасности. Уровень воды поднялся до 242 см, затопив Гавань, Александровский парк, Екатерининский и Крюков каналы.

Сегодня, спустя годы, Санкт-Петербург надежно защищен от подобных катастроф благодаря комплексу защитных сооружений, построенному при поддержке Президента России. С момента ввода в эксплуатацию комплекс предотвратил 35 наводнений, 15 из которых были особо опасными. Уникальный инженерный объект является надежной защитой для города и его жителей, позволяет сохранить наследие прошлого и обеспечить безопасность в будущем.

Современный комплекс защитных сооружений был введен в эксплуатацию летом 2011 года и с тех пор предотвратил 35 наводнений, 15 из которых были особо опасными.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказывал о том, каким могло бы быть современное наводнение в Петербурге. Вместе с тем самой опасной актуальной угрозой для города он назвал смерчи.

Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

ПО ТЕМЕ
Дамба Наводнение
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
111111111111118
1 час
Таки вдоль или опять поперёк?
kolpankolpan
7 минут
Чем не нравится собака?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Новости компаний
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40