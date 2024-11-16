В Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения

Петербург подготовился к значительному подъему воды в Неве, который прогнозируют на ночь с 16 на 17 ноября. В комплексе защитных сооружений города перекрыли пропуск воды и судов.

«16 ноября в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 м/с, высотой волн 2,5-3 метра. Прогнозируется повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Для защиты города от штормового нагона по распоряжению МЧС комплекс защитных сооружений начал закрывать защитные затворы в 16:00», — сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

По прогнозу, ожидалось повышение воды в устье Невы до +161…+170 см. Перекрытие дамбы должно предотвратить наводнение.

В начале дня начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов отмечал, что как раз сегодня исполняется 125 лет с первого в Петербурге прогноза невского наводнения.

Одно из самых крупных наводнений в истории города случилось в 1721 году — тогда уровень воды в Неве достиг 265 см. Второе наводнение, оставившее след в истории, произошло в 1897 году. Тогда исследователям Главной физической обсерватории Петербурга удалось его предсказать и предупредить людей об опасности. Уровень воды поднялся до 242 см, затопив Гавань, Александровский парк, Екатерининский и Крюков каналы.

Сегодня, спустя годы, Санкт-Петербург надежно защищен от подобных катастроф благодаря комплексу защитных сооружений, построенному при поддержке Президента России. С момента ввода в эксплуатацию комплекс предотвратил 35 наводнений, 15 из которых были особо опасными. Уникальный инженерный объект является надежной защитой для города и его жителей, позволяет сохранить наследие прошлого и обеспечить безопасность в будущем.