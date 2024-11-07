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Город Главный синоптик Петербурга назвал самую опасную угрозу для города, связанную с изменением климата

Главный синоптик Петербурга назвал самую опасную угрозу для города, связанную с изменением климата

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1 комментарий

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 7 ноября назвал самую опасную потенциальную угрозу для города, связанную с глобальным изменением климата. Аналитика и наблюдения показывают, что это смерчи.

«Для Петербурга смерчи [особенно] опасны. Вспомните, что было 1 июля в этом году. Я такого ещё не помню [не видел до этого]. Вот такого я боюсь. Те наводнения, которые у нас могут происходить, связаны с сильными ветрами. Но ветер на дамбе — до 30 м/сек, а так, в целом — до 25-27 м/сек. Смерч, который может прийти летом — это и 50, и 60 м/сек. Напомню всем 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит. Вот такое опасно. Если это выйдет на город [Петербург] — я вот этого боюсь», — рассказал начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов во время пресс-конференции ТАСС в ответ на вопросы журналистов.

1 июля 2024 года, во время аномальной жары, Петербург накрыл ураган. Шквалистый ветер срывал с крыш фрагменты кровли и пригибал к земле деревья. Людям приходилось срочно укрываться не только от дождя, но и от летящих предметов. В этот день одну из женщин убило упавшим деревом.

А в конце июля — августе 2010 в результате урагана, охватившего Выборгский и Приозерский районы Ленобласти, по официальным данным, погибли 12 человек. Местные жители рассказывали, что видели десятки смытых в воду палаток и пострадавших, поэтому допускали, что погибших могло быть гораздо больше. Стихия снесла линии электропередач и повалила сосны в Сосново. Были веерные отключения электричества в семи районах Ленобласти, остановки железнодорожного движения.

Глобальное изменение климата влияет и на повседневную погоду, но это не так страшно – отметил Колесов.

«Конечно, образуются сильные ливни. В статистику усиления опасных явлений всё идёт. Но выпал сильный дождь — неприятно, плохо, но с этим можно жить. По температуре — [сильные перепады], мороз или жара, всё это переживается. А вот когда ветер разрушит что-то — это уже очень большая проблема», — рассказал главный синоптик Петербурга.

Ранее «Фонтанка» поговорила с учёным, который объяснил: как и зачем Петербургу подстраиваться под изменение климата.

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Комментарии
2
Gr3m
13 минут
Нет никакого "глобального потепления". Это сказка, миф, выдумка.
noname12345678
1 минута
лахту центр в око саурона превратит, вот это да, это сюжет
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