Главный синоптик Петербурга назвал самую опасную угрозу для города, связанную с изменением климата

«Для Петербурга смерчи [особенно] опасны. Вспомните, что было 1 июля в этом году. Я такого ещё не помню [не видел до этого]. Вот такого я боюсь. Те наводнения, которые у нас могут происходить, связаны с сильными ветрами. Но ветер на дамбе — до 30 м/сек, а так, в целом — до 25-27 м/сек. Смерч, который может прийти летом — это и 50, и 60 м/сек. Напомню всем 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит. Вот такое опасно. Если это выйдет на город [Петербург] — я вот этого боюсь», — рассказал начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов во время пресс-конференции ТАСС в ответ на вопросы журналистов.