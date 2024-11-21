«Циклон подарил полноценное пособие». Колесов объясняет, почему Нева резко выросла, и торопит фотографов

Наводнения в Петербурге не ожидается. Уровень воды в Неве скоро начнет снижаться, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале . 21 ноября он подробно рассказывает, как и почему менялся уровень воды, прибавив всего за несколько часов два метра .

«Вчерашний циклон принес в Санкт-Петербург не только мокрый снег, но и полноценное пособие по изменению уровня воды в городе, за два дня можно наглядно наблюдать сгон и нагон воды в центре Санкт-Петербурга», — пишет Александр Колесов.

Вчера он сам сфотографировал обмелевший берег у Петропавловской крепости. Видно даже линии понижения уровня, он упал до -70 см от ноля Кронштадтского футштока.

«Выход циклона с юга и усиление восточного ветра приводит к сгону воды в акватории Финского залива, Невской губы на запад, а вместе с ней уходит и невская вода, оголяя реки и каналы Санкт-Петербурга», — объясняет синоптик.

Сегодня ночью начался другой процесс. Циклон вышел на территорию Финляндии и поменял в нашем регионе направление ветра на южное и юго-западное. Поэтому вода снова пошла в Неву с Балтики и западных районов Финского залива.

«Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и нечастая в Санкт-Петербурге», — отмечает Колесов.

«Фонтанка» уже показывала , как залиты спуски на канале Грибоедова. А главный синоптик сфотографировал Неву при отметке плюс 130 см: подтоплен нижний пандус набережной Лейтенанта Шмидта.

«Так что достаём фотоаппараты и наблюдаем подъем воды в городе. Но надо торопиться — уровень воды уже почти достиг максимума и сейчас начнет снижаться», — советует синоптик.