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Город «Циклон подарил полноценное пособие». Колесов объясняет, почему Нева резко выросла, и торопит фотографов

«Циклон подарил полноценное пособие». Колесов объясняет, почему Нева резко выросла, и торопит фотографов

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3 комментария

Наводнения в Петербурге не ожидается. Уровень воды в Неве скоро начнет снижаться, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. 21 ноября он подробно рассказывает, как и почему менялся уровень воды, прибавив всего за несколько часов два метра.

«Вчерашний циклон принес в Санкт-Петербург не только мокрый снег, но и полноценное пособие по изменению уровня воды в городе, за два дня можно наглядно наблюдать сгон и нагон воды в центре Санкт-Петербурга», — пишет Александр Колесов.

Вчера он сам сфотографировал обмелевший берег у Петропавловской крепости. Видно даже линии понижения уровня, он упал до -70 см от ноля Кронштадтского футштока.

«Выход циклона с юга и усиление восточного ветра приводит к сгону воды в акватории Финского залива, Невской губы на запад, а вместе с ней уходит и невская вода, оголяя реки и каналы Санкт-Петербурга», — объясняет синоптик.

Сегодня ночью начался другой процесс. Циклон вышел на территорию Финляндии и поменял в нашем регионе направление ветра на южное и юго-западное. Поэтому вода снова пошла в Неву с Балтики и западных районов Финского залива.

«Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и нечастая в Санкт-Петербурге», — отмечает Колесов.

«Фонтанка» уже показывала, как залиты спуски на канале Грибоедова. А главный синоптик сфотографировал Неву при отметке плюс 130 см: подтоплен нижний пандус набережной Лейтенанта Шмидта.

«Так что достаём фотоаппараты и наблюдаем подъем воды в городе. Но надо торопиться — уровень воды уже почти достиг максимума и сейчас начнет снижаться», — советует синоптик.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Уровень воды Уровень вод в реках Погода в Петербурге Александр Колесов
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Комментарии
3
Абрикосов
15 минут
фейкометчик - колесов снова переобулся в воздухе... в потоках (так сказать) атмосферных циклонов ))))
Delon
7 минут
Нева выросла! Ужас! Как теперь жить?
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