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Город Нева за ночь поднялась на 2 метра

Нева за ночь поднялась на 2 метра

7 675
6 комментариев

После вчерашнего обмеления Невы к утру 21 ноября уровень воды резко вырос.

По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», в 6:44 на посту у Горного института он составил 105 см выше ординара, в 8:19 — 131 см, а в 8:34 — уже 134 см. Вчера вечером было 79 см ниже ординара. То есть за ночь вода прибавила больше 2 метров.

Читатель «Фонтанки» делится фотографией канала Грибоедова, на которой видно, что залиты несколько ступеней на спуске. Под водой оказалась даже часть перил.

Уровень воды в Финском заливе, Неве и других реках и каналах города сильно зависит от направления и скорости ветра. Западные ветра задувают воду из залива в Неву, и она прибывает, а восточные ветра, наоборот, создают условия для сгона воды, как было вчера. Сегодня в Петербурге ветер южных направлений.

Наводнение в Петербурге фиксируется, когда уровень воды на водомерном посту «Горный институт» превышает отметку +161 см.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
23 минуты
Стабильности нет(С)
Ганс-Дитрих Геншер
14 минут
Упал на 80см, тут же поднялся на 2 метра. Даже тут нет стабильности 🤣
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