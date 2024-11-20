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Город Вода стремительно уходит из Невы

Вода стремительно уходит из Невы

6 675
22 комментария

Уровень воды в Неве и Финском заливе днем 20 ноября продолжает падать: её выгоняет сильный восточный ветер.

Если в 9:44, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды у Горного института был на 5 сантиметров ниже ординара, то к 11:09 он опустился до минус 18, к 11:39 — до минус 24, а к 12:14 — до минус 30.

До Петербурга дошёл циклон Quiteria с сильным ветром и осадками. «ФОБОС» обещал юго-восточный и восточный ветер со скоростью в порывах до 25-28 м/с. СЗ УГМС — 8-13 м/с в Петербурге. В Финляндии из-за шторма отменяют рейсы паромов, волны в Финском заливе могут достигать пяти метров в высоту, пишет Yle.

Центр Петербурга накрыл снегопад, возможно налипание мокрого снега. К вечеру он превратится в дождь, так как Quiteria несёт ещё и тёплый воздух и повышает температуру.

Напомним, сгон воды в нашем регионе происходит, когда сильный восточный ветер как бы сдувает её из Невы в Финский залив. С 1878 года было четыре сильных сгона, например в 1910 году уровень воды у Литейного моста составил минус 119 сантиметров, у Горного института — минус 132. Последний раз вода сильно уходила в октябре 2016 года: 10 октября у Горного было минус 56 сантиметров.

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Комментарии
24
Cashmare
1 час
это таки шо, можно будет по дну невы ходить рыбоф собирать? нене, не кормить, а именно собирать
275640356
1 час
Надо срочно закрывать дамбу, пока вся вода не ушла.
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