Вода стремительно уходит из Невы

Если в 9:44, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды у Горного института был на 5 сантиметров ниже ординара, то к 11:09 он опустился до минус 18, к 11:39 — до минус 24, а к 12:14 — до минус 30.

До Петербурга дошёл циклон Quiteria с сильным ветром и осадками. «ФОБОС» обещал юго-восточный и восточный ветер со скоростью в порывах до 25-28 м/с. СЗ УГМС — 8-13 м/с в Петербурге. В Финляндии из-за шторма отменяют рейсы паромов, волны в Финском заливе могут достигать пяти метров в высоту, пишет Yle.

Центр Петербурга накрыл снегопад, возможно налипание мокрого снега. К вечеру он превратится в дождь , так как Quiteria несёт ещё и тёплый воздух и повышает температуру.

Напомним, сгон воды в нашем регионе происходит, когда сильный восточный ветер как бы сдувает её из Невы в Финский залив. С 1878 года было четыре сильных сгона, например в 1910 году уровень воды у Литейного моста составил минус 119 сантиметров, у Горного института — минус 132. Последний раз вода сильно уходила в октябре 2016 года: 10 октября у Горного было минус 56 сантиметров.