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Город «Квитерия» пришла. К ночи в Петербурге станет теплее, и снег превратится в дождь

«Квитерия» пришла. К ночи в Петербурге станет теплее, и снег превратится в дождь

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2 комментария

«День сегодня будет достаточно плохим», — предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале и рассказывает, как именно будет меняться погода 20 ноября.

Циклон Quiteria уже подошёл к нам вместе с осадками — мокрым снегом и дождём, которого вечером будет даже больше. В первой половине дня в прогнозе — местами налипание мокрого снега, но в городе снег будет подтаивать.

Поскольку циклон несет с собой теплый воздух, то температура останется положительной, а к ночи ещё немного вырастет. Общий фон — плюс 1-3 градуса.

«По Ленинградской области осадки в виде снега и мокрого снега, на севере области температура может остаться слабо отрицательной. Поэтому снежный покров в несколько сантиметров будет образовываться, а на дорогах сложная обстановка», — пишет Колесов.

Ещё один неприятный аспект — ветер восточного, юго-восточного направления силой до 8-13 м/с, а в прибрежной части, например в Кронштадте, — до 15 м/с.

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Комментарии
3
NSE
14 минут
Вторую неделю нет ни луча солнца, и такая жуть теперь до апреля скорее всего.
Антишерсть
19 минут
Опять снег, скорей бы лето...
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