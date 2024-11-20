«Квитерия» пришла. К ночи в Петербурге станет теплее, и снег превратится в дождь

«День сегодня будет достаточно плохим», — предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале и рассказывает, как именно будет меняться погода 20 ноября.
Циклон Quiteria уже подошёл к нам вместе с осадками — мокрым снегом и дождём, которого вечером будет даже больше. В первой половине дня в прогнозе — местами налипание мокрого снега, но в городе снег будет подтаивать.
Поскольку циклон несет с собой теплый воздух, то температура останется положительной, а к ночи ещё немного вырастет. Общий фон — плюс 1-3 градуса.
«По Ленинградской области осадки в виде снега и мокрого снега, на севере области температура может остаться слабо отрицательной. Поэтому снежный покров в несколько сантиметров будет образовываться, а на дорогах сложная обстановка», — пишет Колесов.
Ещё один неприятный аспект — ветер восточного, юго-восточного направления силой до 8-13 м/с, а в прибрежной части, например в Кронштадте, — до 15 м/с.
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