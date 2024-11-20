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Город В Финском заливе и Неве начался сгон

В Финском заливе и Неве начался сгон

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Уровень воды в Финском заливе и в Неве начал понижаться под влиянием восточных ветров, сообщает 20 ноября в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Такое обмеление называется сгон: сильный восточный ветер как бы сдувает воду из Невы в Финский залив, а западный, наоборот, приводит к наводнениям.

Во вторник вечером гидрологический пост у Горного института отмечал уровень воды в Неве плюс 50 сантиметров к ординару, а сегодня к 9 часам утра он понизился до плюс 8. А в Кронштадте вода опустилась даже ниже нулевой отметки — минус 8 сантиметров, пишет Леус.

По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 9:44, уровень воды у Горного — минус 5.

По прогнозам, сегодня после полудня в восточной части Финского залива ожидается очень сильный юго-восточный и восточный ветер, скорость в порывах будет достигать 25-28 м/с. В Санкт-Петербурге тоже сильный ветер — до 13-18 м/с.

Сгон ниже 30 сантиметров от ординара становится заметен на реках и каналах города, рассказывает Леус. В истории зафиксированы случаи, когда сгоны достигали немыслимой силы. С 1878 года было четыре сильных сгона, например в 1910 году в Кронштадте уровень воды составил минус 164 см от ординара, у Литейного моста — минус 119 см, у Горного института — минус 132 см. Последний раз вода сильно уходила в октябре 2016 года: 10 октября у Горного было минус 56 см. Правда, низкий уровень воды в Неве тогда держался 20 дней.

Пару дней назад вода, наоборот, прибывала. Мощный ветер разогнался в Петербурге вечером в субботу, в городе было объявлено штормовое предупреждение, отменили разводку мостов, в связи с угрозой затопления закрыли дамбу. Таким образом удалось предотвратить наводнение.

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