Наводнение предотвращено, но вода в Неве всё еще высокая. И есть еще один рекорд

В Петербурге успешно предотвращено очередное наводнение, а угроза была явная, рассказывает утром 17 ноября в своем канале главный синоптик города Александр Колесов. В начале одиннадцатого, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды в Неве остается высоким — 73 см выше ординара. В других реках и каналах тоже высокая вода: например, на канале Грибоедова она заливает нижние ступени спусков.

Сегодня в 01:22 дамбу открыли, сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений. При закрытых затворах КЗС максимальный уровень воды в Финском заливе составил плюс 200 см, были зафиксированы порывы ветра 32 м/с.









«Уровень воды в устье реки Невы оставался ниже критических значений. Комплексом защитных сооружений предотвращено 36-е морское нагонное наводнение. Технологическое оборудование отработало в штатном режиме», — отмечает Дирекция КЗС.

Сегодняшний день, как и вчерашний, будет ветреным, поэтому уровень воды останется повышенным, но ниже одного метра, отмечает Колесов.

По его словам, вчера вечером, когда проходил атмосферный фронт, порывы ветра достигали 15–16 м/с в центре Петербурга, 18–20 м/с на акватории Невской губы и 23–25 м/с в восточной части Финского залива. «Не очень много, но воды с акватории залива нагнало к нам много», — отмечает Колесов.

Источник: читательница «Фонтанки»

Западные ветры принесли такой теплый воздух, что вчерашний день стал самым теплым 16 ноября в истории города. Средняя суточная температура составила плюс 7,8 градуса, перекрыт предыдущий рекорд 1920 года (7,5 градуса). Помогла и вчерашняя очень теплая ночь (плюс 5,5 градуса), хотя рекорд остается за 2018 годом (плюс 5,8 градуса), и теплый день с максимумом 9,7 градуса (рекорд сохраняет 2010 год с 10,8 градуса).

«Понижение температуры воздуха сегодня продолжится, а впереди похолодание, так что уже скоро ждем осадки в виде мокрого снега», — резюмирует синоптик.