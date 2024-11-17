Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +2

6 м/c,

ю-з.

 740мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Дом Радио
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Рейтинги "Фонтанки"
Город Наводнение предотвращено, но вода в Неве всё еще высокая. И есть еще один рекорд

Наводнение предотвращено, но вода в Неве всё еще высокая. И есть еще один рекорд

7 560
4 комментария

В Петербурге успешно предотвращено очередное наводнение, а угроза была явная, рассказывает утром 17 ноября в своем канале главный синоптик города Александр Колесов. В начале одиннадцатого, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды в Неве остается высоким — 73 см выше ординара. В других реках и каналах тоже высокая вода: например, на канале Грибоедова она заливает нижние ступени спусков.

Сегодня в 01:22 дамбу открыли, сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений. При закрытых затворах КЗС максимальный уровень воды в Финском заливе составил плюс 200 см, были зафиксированы порывы ветра 32 м/с.

«Уровень воды в устье реки Невы оставался ниже критических значений. Комплексом защитных сооружений предотвращено 36-е морское нагонное наводнение. Технологическое оборудование отработало в штатном режиме», — отмечает Дирекция КЗС.

Сегодняшний день, как и вчерашний, будет ветреным, поэтому уровень воды останется повышенным, но ниже одного метра, отмечает Колесов.

По его словам, вчера вечером, когда проходил атмосферный фронт, порывы ветра достигали 15–16 м/с в центре Петербурга, 18–20 м/с на акватории Невской губы и 23–25 м/с в восточной части Финского залива. «Не очень много, но воды с акватории залива нагнало к нам много», — отмечает Колесов.

Западные ветры принесли такой теплый воздух, что вчерашний день стал самым теплым 16 ноября в истории города. Средняя суточная температура составила плюс 7,8 градуса, перекрыт предыдущий рекорд 1920 года (7,5 градуса). Помогла и вчерашняя очень теплая ночь (плюс 5,5 градуса), хотя рекорд остается за 2018 годом (плюс 5,8 градуса), и теплый день с максимумом 9,7 градуса (рекорд сохраняет 2010 год с 10,8 градуса).

«Понижение температуры воздуха сегодня продолжится, а впереди похолодание, так что уже скоро ждем осадки в виде мокрого снега», — резюмирует синоптик.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Ветер Подъем воды Наводнение Александр Колесов
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
275640356
1 час
Не очень много, но много? Какой хороший русский язык у синоптика.
Гость
36 минут
кажется дождь начинается... (с)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Новости компаний
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40