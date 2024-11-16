Мосты в ночь на воскресенье не будут разводить из-за сильного ветра

Из-за ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает «Мостотрест».

«В ночь с 16 на 17 ноября в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра мосты разводиться не будут», — сказано в сообщении.

Мощный ветер разогнался этим вечером в Петербурге — в городе объявлено штормовое предупреждение. В связи с угрозой затопления перекрыта дамба.