Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +2

7 м/c,

зап.

 741мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Дом Радио
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Почему Беглов меняет чиновников
Рейд на Апрашке
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Город Мосты в ночь на воскресенье не будут разводить из-за сильного ветра

Мосты в ночь на воскресенье не будут разводить из-за сильного ветра

722
Написать комментарий

Из-за ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает «Мостотрест».

«В ночь с 16 на 17 ноября в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра мосты разводиться не будут», — сказано в сообщении.

Мощный ветер разогнался этим вечером в Петербурге — в городе объявлено штормовое предупреждение. В связи с угрозой затопления перекрыта дамба.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Мостотрест Петербурга Непогода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Новости компаний
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40