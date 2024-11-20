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Город Уровень воды в Неве упал на 81 см. «Аврора» села на мель

Уровень воды в Неве упал на 81 см. «Аврора» села на мель

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11 комментариев

К вечеру 20 ноября Нева в центре Петербурга обмелела настолько, что вдоль Петроградской набережной стали видны старые деревянные шпунты. Пришвартованный у набережной крейсер «Аврора» сел на мель.

По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», в восьмом часу вечера уровень воды в Неве у Горного института упал на 81 сантиметр. К 19:39 воды немного прибавилось: зафиксировали уже 79 сантиметров ниже ординара. Утром все начиналось с минус 5 сантиметров, и постепенно вода уходила все больше.

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Вечером корреспондент «Фонтанки» заметил, что корма крейсера «Аврора», который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной, у истока Большой Невки, приподнялась над водой, явив глазам прохожих ту часть, что обычно скрыта ватерлинией.

Как рассказал телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» главный конструктор Северного конструкторского бюро и ведущий конструктор проекта восстановления «Авроры» Сергей Овсянников, крейсер, похоже, и правда сел на мель. «Уровень воды упал примерно на 80–100 сантиметров, и, естественно, крейсер коснулся грунта», — рассказал он. Но для корабля это опасности не представляет, пояснил кораблестроитель: такая ситуация прорабатывалась в проекте, была предусмотрена техзаданием на проектирование уникального швартовного устройства и в его конструкции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
11
Акакий Б.
45 минут
Если нет в Неве воды...
281006081
11 минут
Это знак. Расплата близко.
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