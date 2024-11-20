Вода из Невы продолжает уходить. Какой уровень сейчас

В Петербурге вода из Невы продолжает уходить достаточно быстро. Утром в среду ее уровень стал снижаться из-за сильного восточного ветра. Оперативные данные публикует ФБУ «Администрация „Волго-Балт“».

В 15:19 уровень воды у Горного института на 61 сантиметр ниже ординара. В полдень это значение фиксировалось на отметке минус 30. Утром все начиналось с минус 5 сантиметров.

Происходящее называется сгоном воды. Восточные ветры как бы сдувают воду из Невы в Финский залив. В случае, если за дело возьмутся западные ветры, это может привести к наводнению.

В Северной столице сейчас бушует циклон Quiteria. Он принес в город осадки и сильные ветры. В восточной части Финского залива порывы могут достигать до 25–28 м/с. В Петербурге — 13–18 м/с.