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Город Вода из Невы продолжает уходить. Какой уровень сейчас

Вода из Невы продолжает уходить. Какой уровень сейчас

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2 комментария

В Петербурге вода из Невы продолжает уходить достаточно быстро. Утром в среду ее уровень стал снижаться из-за сильного восточного ветра. Оперативные данные публикует ФБУ «Администрация „Волго-Балт“».

В 15:19 уровень воды у Горного института на 61 сантиметр ниже ординара. В полдень это значение фиксировалось на отметке минус 30. Утром все начиналось с минус 5 сантиметров.

Происходящее называется сгоном воды. Восточные ветры как бы сдувают воду из Невы в Финский залив. В случае, если за дело возьмутся западные ветры, это может привести к наводнению.

В Северной столице сейчас бушует циклон Quiteria. Он принес в город осадки и сильные ветры. В восточной части Финского залива порывы могут достигать до 25–28 м/с. В Петербурге — 13–18 м/с.

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Комментарии
2
alexadmin
26 минут
Если в Мойке нет воды...
Гость
27 минут
А где ж фото воды ниже ординара?
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