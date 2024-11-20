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Город МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

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2 комментария

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 21 ноября, в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Сегодня в городе тоже ветрено: непогоду принес циклон «Квитерия». Сильный ветер восточных направлений привёл к редкому явлению — сгону воды в Неве и Финском заливе. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды у Горного института в 13:14 составил 41 сантиметр ниже ординара.

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Комментарии
3
Гость
14 минут
21 ноября это четверг
Гость
4 минуты
Куды уж хуже?
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