МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 21 ноября, в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Сегодня в городе тоже ветрено: непогоду принес циклон «Квитерия». Сильный ветер восточных направлений привёл к редкому явлению — сгону воды в Неве и Финском заливе. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», уровень воды у Горного института в 13:14 составил 41 сантиметр ниже ординара.