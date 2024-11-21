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Город Фото дня. Сравните два вида Смоленки — разницей в 12 часов и в 2 метра воды

Фото дня. Сравните два вида Смоленки — разницей в 12 часов и в 2 метра воды

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5 комментариев

Резкие колебания воды в реках и каналах Петербурга отлично иллюстрируют фотографии читателя «Фонтанки», снятые с одного места вчера, 20 ноября, и сегодня, 21-го, с разницей в 12 часов.

Хорошо видно, как вчера вода ушла, местами даже обнажив дно. Сегодня спуск уже залит.

Напомним, вчера вечером в Неве вода опустилась до отметки 79 см ниже ординара, «Аврора» села на мель. А сегодня утром было плюс более 140 см. То есть за ночь вода прибыла примерно на 2,2 м.

Примерно после 10 утра вода, как и обещал синоптик Александр Колесов, стала уходить. В 12:19, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», на посту у Горного института — плюс 121 см к ординару.

Причиной перепада стал циклон, точнее ветер, который он вызвал. Вчерашний выход циклона с юга и усиление восточного ветра привело к сгону воды в Невской губе и, как следствие, в реках и каналах города. А сегодня циклон продвинулся дальше на территорию Финляндии и поменял у нас направление ветра на южное и юго-западное. Новый ветер стал гнать воду с Балтики и западных районов Финского залива в Неву.

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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Фото можно было сделать и с одного ракурса (места).
280255781
5 минут
Природа сама себя очищает от мусора и грязи. Не надо ей мешать.
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