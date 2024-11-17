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Город Мосты снова не будут разводить из-за ветра

Мосты снова не будут разводить из-за ветра

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1 комментарий

Мосты в Петербурге не будут разводить вторую ночью подряд. Причина та же, что и вчера — непогода.

«В ночь с 17 на 18 ноября по метеорологическим условиям (на высоте 25 м сохраняется юго-западный ветер скоростью 12-17 м/с) мосты разводиться не будут», — сообщает телеграм-канал СПб ГБУ «Мостотрест».

Мощный ветер разогнался в Петербурге вечером в субботу. В городе было объявлено штормовое предупреждение, отменили разводку мостов, в связи с угрозой затопления закрыли дамбу. Таким образом удалось предотвратить наводнение. Сотрудники экстренных и городских служб всю ночь и весь день устраняли последствия непогоды. При этом завтра снова ожидается сильный ветер, а в Ленобласти сильный мокрый снег.

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Комментарии
1
Mies
1 час
I am sorry, Storm Shadow.😂
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