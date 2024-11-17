Одним штормом не обойдемся. МЧС предупреждает о новой непогоде

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 ноября в городе ожидается ветер до 18 м/с.
Непогода бушевала в городе вчера вечером. Порывы ветра достигали 15–16 м/с, а в Финском заливе, по данным КЗС, 32 м/с. Вода в заливе поднялась на два метра, в Петербурге же наводнение удалось предотвратить благодаря закрытию дамбы. Сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на вызовы в связи с сильным ветром. «Фонтанка» показывала последствия непогоды.
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