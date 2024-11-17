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Город Одним штормом не обойдемся. МЧС предупреждает о новой непогоде

Одним штормом не обойдемся. МЧС предупреждает о новой непогоде

7 680
5 комментариев

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 ноября в городе ожидается ветер до 18 м/с.

Непогода бушевала в городе вчера вечером. Порывы ветра достигали 15–16 м/с, а в Финском заливе, по данным КЗС, 32 м/с. Вода в заливе поднялась на два метра, в Петербурге же наводнение удалось предотвратить благодаря закрытию дамбы. Сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на вызовы в связи с сильным ветром. «Фонтанка» показывала последствия непогоды.

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Комментарии
5
VVvolkov
2 часа
эх, хорошо вам, посерфить можно. а у нас на Мадагаскаре сейчас полный штиль, даже скучно как-то (
Dinja436
2 часа
Питер Ветер Ветер Питер (Шнуров)
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