Одним штормом не обойдемся. МЧС предупреждает о новой непогоде

Непогода бушевала в городе вчера вечером. Порывы ветра достигали 15–16 м/с, а в Финском заливе, по данным КЗС, 32 м/с. Вода в заливе поднялась на два метра, в Петербурге же наводнение удалось предотвратить благодаря закрытию дамбы. Сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на вызовы в связи с сильным ветром. «Фонтанка» показывала последствия непогоды.