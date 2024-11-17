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Происшествия Рухнула даже новогодняя ёлка. Показываем последствия непогоды в Петербурге

Рухнула даже новогодняя ёлка. Показываем последствия непогоды в Петербурге

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10 комментариев

Пожарно-спасательные подразделения Петербурга за последние часы 33 раза выезжали на вызовы, чтобы устранять последствия непогоды. 25 раз ездили убирать упавшие или опасно клонящиеся деревья, восемь раз — предотвращать падение слабо закрепленных конструкций. Об этом 17 ноября сообщает городское ГУ МЧС.

В общей сложности, по данным ведомства, из-за сильного ветра повреждены два автомобиля, люди не пострадали.

Об одной из невезучих машин писал телеграм-канал «Мегаполис». На неё сдуло дорожный знак на Кадетской линии, 19.

На Кушелевской дороге упал большой рекламный щит. К счастью, он никого не задел, рассказывает читательница «Фонтанки» Любовь.

В Мурино, по словам читателя «Фонтанки» Дмитрия, ветер сдул облицовку фасада на Привокзальной площади.

Горожане делятся фотографиями последствий шторма, публикуя их в соцсетях и отправляя в редакцию «Фонтанки».

Есть потери даже среди искусственных деревьев. На озере Долгое, судя по всему, упала стилизованная новогодняя ёлка.

В яхт-клубе «Горская», как уже писала «Фонтанка», оторвался дебаркадер и навалился на парусную яхту. Причина отшвартовки выясняется, но произошло это в разгар шторма.

Вчера вечером, напомним, дамба предотвратила 36-е наводнение. В Петербурге из-за непогоды отменили разводку мостов. В Финском заливе были зафиксированы порывы ветра до 32 м/с, вода там поднималась на два метра. В Выборге подтапливало набережные.

Затворы КЗС открыли сегодня ночью. Вода в Неве и других реках и каналах Петербурга продолжает быть высокой: в городе всё ещё ветрено, но температура выше нормы.

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Комментарии
10
Панкихой
1 час
У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать ...
Гость
1 час
что они не делают - не идут дела...
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