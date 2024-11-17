Тыловая часть циклона меняет погоду в Петербурге

Источник: видовые камеры «Фонтанки»







В тылу циклона холодает, но всё равно ещё очень тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября в городе облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 5-7 градусов.

Сегодня регион будет ощущать влияние тыловой, менее тёплой части североатлантического циклона. Будет холоднее, чем вчера, но температурный фон продолжит превышать климатические рамки. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник вероятны кратковременные дожди, вечером с мокрым снегом и максимум 3-5 градусов.