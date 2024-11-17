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Город Тыловая часть циклона меняет погоду в Петербурге

Тыловая часть циклона меняет погоду в Петербурге

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В тылу циклона холодает, но всё равно ещё очень тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября в городе облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 5-7 градусов.

Сегодня регион будет ощущать влияние тыловой, менее тёплой части североатлантического циклона. Будет холоднее, чем вчера, но температурный фон продолжит превышать климатические рамки. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник вероятны кратковременные дожди, вечером с мокрым снегом и максимум 3-5 градусов.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
У нас гроза ночью была с сильным ливнем.
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