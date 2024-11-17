В петербургском яхт-клубе дебаркадер навалился на парусную яхту

Инцидент случился минувшим вечером, когда дул сильный ветер. По предварительным данным прокуратуры, по неизвестным пока причинам «отшвартовался неэксплуатируемый плавучий объект и совершил навал на парусную яхту». Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.