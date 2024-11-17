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Происшествия В петербургском яхт-клубе дебаркадер навалился на парусную яхту

В петербургском яхт-клубе дебаркадер навалился на парусную яхту

3 839
4 комментария

Дебаркадер врезался в парусную яхту «Триумф» на территории яхт-клуба «Горская», сообщает 17 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент случился минувшим вечером, когда дул сильный ветер. По предварительным данным прокуратуры, по неизвестным пока причинам «отшвартовался неэксплуатируемый плавучий объект и совершил навал на парусную яхту». Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.

Прокуратура проводит проверку на соответствие законодательству о безопасности судоходства.

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Комментарии
4
родя звонарев
46 минут
Товарищ! Не наваливайтесь!
Telman_spb
1 час
какой же это дебаркадер? это дом какой-то пятиэтажный плавучий ))) ...могу конечно ошибаться - у дебаркадеров максимум 2 этажа допустимо
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