В петербургском яхт-клубе дебаркадер навалился на парусную яхту

Дебаркадер врезался в парусную яхту «Триумф» на территории яхт-клуба «Горская», сообщает 17 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент случился минувшим вечером, когда дул сильный ветер. По предварительным данным прокуратуры, по неизвестным пока причинам «отшвартовался неэксплуатируемый плавучий объект и совершил навал на парусную яхту». Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.
Прокуратура проводит проверку на соответствие законодательству о безопасности судоходства.
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