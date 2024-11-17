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Происшествия Сильный мокрый снег, налипающий на деревья и провода. На Ленобласть движется непогода

Сильный мокрый снег, налипающий на деревья и провода. На Ленобласть движется непогода

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2 комментария

ГУ МЧС по Ленинградской области 17 ноября предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 18 ноября, в регионе местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15-18 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Во вторник, 19 ноября, примерно то же самое: местами небольшой мокрый снег, налипание, на дорогах гололедица. В среду, 20 ноября, также небольшой мокрый снег местами, на дорогах гололедица.

Вчера в Петербурге был зафиксирован температурный рекорд. Сегодня пока ещё теплее нормы, но уже началось похолодание.

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Комментарии
2
FedorGr
1 час
Прогнозирую: со среды по субботу будет погодный кошмар..Придёт снег, мороз, вода уже тут, и сильнейший ветер. Плюс политические новости..
geokarma24
29 минут
Кто разрешил?
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