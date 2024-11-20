Сложный день в Петербурге: снег выпадет и налипнет, давление рухнет

Не только осадки и ветер, но и резкое падение давления сегодня усложнит жизнь петербуржцам.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября в городе облачно, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса, ночью в окрестностях местами до -1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Сегодня регион будет ощущать влияние передней части активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Балтийского моря. В такой ситуации в регионе облачно и ветрено, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди. Атмосферное давление будет активно падать и составит 736 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».