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Город Сложный день в Петербурге: снег выпадет и налипнет, давление рухнет

Сложный день в Петербурге: снег выпадет и налипнет, давление рухнет

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9 комментариев

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Не только осадки и ветер, но и резкое падение давления сегодня усложнит жизнь петербуржцам.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября в городе облачно, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса, ночью в окрестностях местами до -1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Сегодня регион будет ощущать влияние передней части активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Балтийского моря. В такой ситуации в регионе облачно и ветрено, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди. Атмосферное давление будет активно падать и составит 736 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на четверг осадки продолжатся, температура будет 0 — плюс 2 градуса, днём до плюс 3 и без существенных осадков, но с порывистым ветром.

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Комментарии
11
VVvolkov
24 минуты
эх, хорошо вам. А у нас на Бали сейчас похолодало до плюс 25, сижу вот мёрзну ((( и на лыжах ведь не покатаешься (
p_vadim
25 минут
736 это ваще расплющит к земле🤔
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