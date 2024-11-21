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Происшествия Мужчина избил женщину в магазине на Пятилеток, не разойдясь с ней в дверях

Мужчина избил женщину в магазине на Пятилеток, не разойдясь с ней в дверях

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18 комментариев

Утренний поход в магазин обернулся для пожилой петербурженки серьезными травмами. На выходе она столкнулась с мужчиной, который внезапно решил пустить в ход кулаки.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, инцидент произошел в десятом часу утра 19 ноября в магазине на проспекте Пятилеток. Неизвестный мужчина избил 74-летнюю покупательницу, нанеся ей травмы головы, в том числе черепно-мозговую и сотрясение.

По словам потерпевшей, мужчина был явно неадекватен, хотя алкоголем от него не пахло. Женщина рассказала, что пересеклась с ним уже в дверях. Они никак не могли разойтись: она вправо — и он туда же, она влево — и он, буквально не выпуская ее из магазина. Тогда женщина решила вернуться к кассам, где были люди. А затем неожиданно получила удар в голову, да такой силы, что упала. Другие покупатели попытались скрутить агрессора, но это удалось только полиции.

По словам пострадавшей, мужчина был молод, а сотрудники магазина узнали в нем постоянного покупателя, отзывались о нем как о нормальном, адекватном человеке. После случившегося на место пришла мама мужчины и рассказала, что сын стал странно себя вести последние два дня, добавила потерпевшая. Мужчину, с ее слов, в итоге забрали в отделение полиции. А пострадавшей теперь предстоят операции — у нее несколько переломов лицевых костей, помимо сотрясения и других травм.

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Комментарии
18
грусть..
52 минуты
Шифер плотно у людей течет. Стресс у большинства - кто видит..
Игорь Протасов
6 минут
Да что там какой-то мужчина... вся страна с катушек съехала.. вслед за предводителем...
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