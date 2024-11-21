Мужчина избил женщину в магазине на Пятилеток, не разойдясь с ней в дверях

По словам потерпевшей, мужчина был явно неадекватен, хотя алкоголем от него не пахло. Женщина рассказала, что пересеклась с ним уже в дверях. Они никак не могли разойтись: она вправо — и он туда же, она влево — и он, буквально не выпуская ее из магазина. Тогда женщина решила вернуться к кассам, где были люди. А затем неожиданно получила удар в голову, да такой силы, что упала. Другие покупатели попытались скрутить агрессора, но это удалось только полиции.