Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего на стороне ВСУ добровольца «Полка Калиновского». Ему грозит смертная казнь

Василий Веремейчик, доброволец «Полка Калиновского» (признанного в Белоруссии террористической организацией), был задержан в Хошимине (Вьетнам) и экстрадирован в Белоруссию. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости.

Веремейчику грозит более 20 лет тюрьмы или даже смертная казнь. Ранее он служил в белорусской армии, а затем — в качестве экс-заместителя командира батальона «Волат» (входит в «Полк Калиновского») сражался на юго-востоке Украины на стороне ВСУ.

По данным из открытых источников, въезд в Украину Веремейчику запретили по инициативе ГУР после запроса штаба Полка Калиновского, с которым у него возникли разногласия. После окончания службы в Полке Веремейчик проживал в Вильнюсе, но Литва признала его угрозой национальной безопасности на основании его предыдущей службы в белорусской армии и запретила въезд в страну. Тогда Веремейчик и решил временно остановиться во Вьетнаме, где у него были знакомые.

Он был задержан 13 ноября в Хошимине за драку, после чего довольно быстро экстрадирован в Белоруссию по запросу КГБ.