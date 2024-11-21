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Общество Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего на стороне ВСУ добровольца «Полка Калиновского». Ему грозит смертная казнь

Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего на стороне ВСУ добровольца «Полка Калиновского». Ему грозит смертная казнь

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10 комментариев

Василий Веремейчик, доброволец «Полка Калиновского» (признанного в Белоруссии террористической организацией), был задержан в Хошимине (Вьетнам) и экстрадирован в Белоруссию. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости.

Веремейчику грозит более 20 лет тюрьмы или даже смертная казнь. Ранее он служил в белорусской армии, а затем — в качестве экс-заместителя командира батальона «Волат» (входит в «Полк Калиновского») сражался на юго-востоке Украины на стороне ВСУ.

По данным из открытых источников, въезд в Украину Веремейчику запретили по инициативе ГУР после запроса штаба Полка Калиновского, с которым у него возникли разногласия. После окончания службы в Полке Веремейчик проживал в Вильнюсе, но Литва признала его угрозой национальной безопасности на основании его предыдущей службы в белорусской армии и запретила въезд в страну. Тогда Веремейчик и решил временно остановиться во Вьетнаме, где у него были знакомые.

Он был задержан 13 ноября в Хошимине за драку, после чего довольно быстро экстрадирован в Белоруссию по запросу КГБ.

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Комментарии
10
Zet
42 минуты
а почему во Вьетнаме оказался воин?
Сила в Правде!!
20 минут
смертная казнь за драку? опупели они там в конец.
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