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Авто Финансы Общество Рабочие Volkswagen готовы ужаться в зарплате, чтобы спасти заводы

Рабочие Volkswagen готовы ужаться в зарплате, чтобы спасти заводы

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8 комментариев

Германский автогигант Volkswagen мог бы не закрывать заводы в Германии, а вместо этого урезать зарплаты — представители рабочих, которым грозят сокращения, дали согласие, пишет Reuters.

Как сообщает агентство 20 ноября, представители профсоюза IG Metall, защищающего интересы трудящихся металлургической и электротехнической промышленности, пошли на экстраординарный шаг — они согласились на сокращение зарплат, чтобы избежать массовых увольнений и закрытий заводов в Германии, запланированных Volkswagen в ближайшее время.

Перед началом следующего раунда переговоров по коллективному договору профсоюз и рабочий совет VW предложили сократить затраты на рабочую силу на 1,5 миллиарда евро — урезать зарплаты. В обмен сотрудники потребовали гарантий сохранения рабочих мест и будущего десяти заводов компании по всей Германии.

Менеджмент автоконцерна пока не прокомментировал решение рабочего коллектива. Однако если требования сохранить предприятия не будут выполнены, профсоюз пригрозил, что может быть объявлена масштабная забастовка.

С 2019 года немецкие автомобильные компании сократили около 46 тысяч рабочих мест на фоне постепенного перехода к производству электромобилей. Конкуренция со стороны более дешевых китайских электромобилей и замедление экономики Германии еще больше подорвали автомобильную промышленность. В октябре Volkswagen объявил о сокращении прибыли на 64% и своем решении закрыть три завода. Компания заявила, что таким образом намерена сократить расходы из своего бюджета примерно на 18 миллиардов евро.

В октябре Volkswagen предложил снизить зарплаты сотрудников предприятий на 10%, чтобы компания продолжала оставаться конкурентоспособной и смогла сохранить рабочие места.
На заводах VW в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых трудятся в Вольфсбурге. Всего у бренда десять производственных площадок в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и одна в Гессене. Гарантия занятости, действовавшая более 30 лет, была прекращена VW в сентябре. Как автоконцерны Германии оказались на пороге кризиса — читайте в материале «Фонтанки».

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Volkswagen Рабочие Заводы Зарплата
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Комментарии
8
Эд Хэммет
46 минут
Дело не только в электромобилях. Производство в Чехии и Словакии выгоднее, чем в Германии.
Dmitry_700
38 минут
Холопы затянут пояса, чтобы акционирен продолжили получать свои десятки (сотни) миллионов ойро. Неоригинально.
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