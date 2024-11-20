Рабочие Volkswagen готовы ужаться в зарплате, чтобы спасти заводы

Как сообщает агентство 20 ноября, представители профсоюза IG Metall, защищающего интересы трудящихся металлургической и электротехнической промышленности, пошли на экстраординарный шаг — они согласились на сокращение зарплат, чтобы избежать массовых увольнений и закрытий заводов в Германии, запланированных Volkswagen в ближайшее время.

Менеджмент автоконцерна пока не прокомментировал решение рабочего коллектива. Однако если требования сохранить предприятия не будут выполнены, профсоюз пригрозил, что может быть объявлена масштабная забастовка.

С 2019 года немецкие автомобильные компании сократили около 46 тысяч рабочих мест на фоне постепенного перехода к производству электромобилей. Конкуренция со стороны более дешевых китайских электромобилей и замедление экономики Германии еще больше подорвали автомобильную промышленность. В октябре Volkswagen объявил о сокращении прибыли на 64% и своем решении закрыть три завода. Компания заявила, что таким образом намерена сократить расходы из своего бюджета примерно на 18 миллиардов евро.

В октябре Volkswagen предложил снизить зарплаты сотрудников предприятий на 10%, чтобы компания продолжала оставаться конкурентоспособной и смогла сохранить рабочие места.

На заводах VW в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых трудятся в Вольфсбурге. Всего у бренда десять производственных площадок в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и одна в Гессене. Гарантия занятости, действовавшая более 30 лет, была прекращена VW в сентябре. Как автоконцерны Германии оказались на пороге кризиса — читайте в материале «Фонтанки».