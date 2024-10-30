Volkswagen предлагает сократить зарплаты для сотрудников на 10%

Автопроизводитель Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников предприятий на 10% для того, чтобы компания продолжала оставаться конкурентоспособной и смогла сохранить рабочие места. Об этом в среду, 30 октября, сообщает Reuters.



В ходе переговоров с профсоюзом IG Metall, представляющим интересы трудящихся металлургической и электротехнической промышленности, VW выступил с предложением о сокращении зарплат. Такое объявление последовало после того, как IG Metall потребовало повысить зарплаты сотрудников на 7%, а также восстановить коллективные договоры, расторгнутые Volkswagen AG с 31 декабря 2024 года.



Как объясняют в компании, из-за экономического кризиса автопроизводитель VW не может выполнить эти требования, поэтому предлагает сократить зарплаты на 10%. Между тем начальник отдела кадров Volkswagen Арне Майсвинкель заявляет, что переговоры с IG Metall возобновятся 21 ноября.



Ранее в Германии начали бастовать сотрудники металлургической и электротехнической промышленности. К ним также присоединились работники автопроизводителей Volkswagen (VW) и BMW. К протестам призывал профсоюз IG Metall, который просит для сотрудников металлургической и электротехнической промышленности увеличения зарплаты. Такое требование объясняют необходимостью реагировать на высокую инфляцию и стимулировать частное потребление. До этого сообщалось, что концерн Volkswagen (VW) планирует закрыть минимум три завода в Германии, объясняя необходимость крайних мер условиями кризиса. Под угрозой находятся десятки тысяч рабочих мест, сокращать которые могут начать в середине 2025 года.



На заводах VW в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых работают в Вольфсбурге. Всего у бренда десять производственных площадок в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и одна в Гессене. Гарантия занятости, действовавшая более 30 лет, была прекращена VW в сентябре.