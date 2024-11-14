Mercedes избавляется от активов, VAG увольняет рабочих. Автоконцерны ЕС на пороге кризиса

Источник: Matthias Balk /dpa/picture-alliance/TASS







После заявлений Трампа о новых пошлинах на весь импорт автогигантам BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, скорее всего, спится очень беспокойно. Головной боли у них и так хватает: продажи падают, прибыль, соответственно, тоже, акции рушатся, рабочие бастуют. А тут еще и бизнес-модели, скорее всего, придется перекраивать.

“Фонтанка” почитала финансовую отчетность автогигантов, и выяснила, откуда к ним подступает проруха.

На что жалуетесь?

Если в 2021 году европейские автопроизводители кляли на чем свет коронавирус, то, начиная с 2022 года, во многих своих бедах они обвиняют конфликт России и Украины. Негативное влияние на бизнес оказывали нехватка запчастей, особенно полупроводников и кабельных линий, сбои в логистике привели к задержкам продаж, писали они в своих финансовых отчетах за 9 мес 2022 года. Особенно это почувствовали Великобритания, Бразилия и Франция, ну а в Россию экспорт был и вовсе остановлен. Кроме всего прочего, значительно выросли цены на рынке сырья, а после того, как санкции и взрыв на «Северном Потоке-2» ограничили поставку из России в Европу газа, поднялись расценки и на энергоносители. Как следствие, тут же начала расти себестоимость продукции, и за три года и не думала останавливаться. К примеру, у VAG и Mercedes к концу третьего квартала этого года она подскочила на треть, у BMW рост себестоимости составил 12%. А вот прибыль, наоборот, сократилась: у VAG на 29%, у Mercedes и BMW — на 32%.

Чтобы удержаться на плаву, автоконцерны вынуждены сокращать расходы на персонал. Предсказуемо меры обернулись забастовками: в октябре с плакатами и требованиями поднять зарплату на улицы Германии вышли сотрудники Volkswagen и BMW.

VAG теряет покупателей в Китае и Индии

Поставки автомобилей Volkswagen Group к концу 9 мес текущего года сократились почти на 3% год к году, с 6,5 млн штук до 6,3. Если вести отсчет с аналогичного периода 2021-го, когда группа реализовала почти 7 млн машин, продажи упали на 6%. В общей массе сокращение продаж не так заметно, как при детальном изучении. В своем промежуточном отчете VAG так и пишет: «несколько брендов концерна не оправдали первоначальные ожидания». К примеру, продажи Audi просели почти на 11% (до 1,235 млн штук), Porsche — почти на 7% (до 226 тыс штук), Bentley просели почти на треть, с 10 до 7,4 тыс штук.

Источник: Отчетность Volkswagen Group за 9 мес 2024 г.







Продажи «электричек» потеряли 4,7%, или 25 тысяч штук, в этом году их удалось продать лишь 506 тысяч. Главным образом, считают в VAG, «из-за общей неуверенности покупателей». На фоне стабильного удорожания электроэнергии в ЕС понять их очень легко.

В разрезе регионов присутствия рынок оказался тоже нестабильным. В ЮАР продажи сократились на 3%, в Чехословакии и Китае - на 10%, в Японии - на 11%. Заметнее всего группа потеряла на продажах в Индии, там разошлось на 20% меньше автомобилей, чем годом ранее.

Заметно сократилась операционная прибыль - с 16,2 до 12,9 млрд евро. Основной удар по карману нанесла реструктуризация, которую провели в целях “устойчивого снижения затрат на персонал в административной зоне”. Увольнение рабочих на Volkswagen AG в апреле обошлось группе в 0,9 млрд евро, в Audi Group в Брюсселе в сентябре - 1,2 млрд евро. Останавливаться на этом пока не собираются - в среднесрочной перспективе компания планирует попрощаться еще с 30 тыс рабочих.

Несмотря на то, что с Россией VAG расплевался еще в 2022 году, убытки от былого сотрудничества компания подсчитывает до сих пор. На разнице в пересчете валют при деконсолидации и продаже внешнему инвестору ООО «Фольксваген Груп Финанц» и ООО «Фольксваген Финансовые Сервисы РУС» Группа потеряла 62 миллиона евро. Отделение ООО «Фольксваген Банк РУС» обернулось убытком в 184 млн евро. Эти потери отражены в отчетности за 9 мес текущего года.

Еще 16,9 млрд, правда, в рублях, до сих пор в подвешенном состоянии. В июле этого года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и обязал Volkswagen Aktiengesellschaft выплатить компенсацию вреда за сорванный немцами контракт поставки двигателей и запчастей к ним.

“Это решение не вступило в силу. Volkswagen AG подала апелляцию и будет продолжать свою защиту”, - пишет VAG в отчете за 9 месяцев.

К концу сентября автогигант пришел с отрицательным финансовым результатом, чистая прибыль сократилась (на 4 млрд евро) и упала до 8,9 млрд.

Mercedes-Benz Group AG продает бизнес в ЕС

У Mercedes-Benz продажи автомобилей сократились на 4%: за отчетный период компания продала 1,46 млн машин, на 66,5 тысяч меньше, чем год назад. Заметнее всего покупатели теряли интерес к «электричкам» — продажи электрических легковушек упали на 22% (до 135,9 тыс штук), фургонов — на 16% (до 12,56 тыс штук). Выровнять провал в общем зачете продаж удалось за счет роста интереса покупателей к подключаемым гибридам — их продажи взлетели на 14%, за 9 мес разошлись 131,4 тыс штук.

Источник: Отчетность Mercedes-Benz Group AG за 9 мес 2024 г.







Яркий интерес к автомобилям Mercedes-Benz продемонстрировала Великобритания — в сравнении с прошлым периодом продажи там выросли на 28%, к англичанам уехали 77,6 тысяч автомобилей. На 9% подросли продажи в США, туда отправились 236,3 тыс машин. А вот в самой Германии разошлись всего 149,7 тыс машин, на 13% меньше, чем год назад. Охладели к Mercedes-Benz и в Китае — там продажи упали на 10%, до 512,2 тыс штук. Как полагают в компании, причина кроется в кризисе сектора недвижимости в Китае и слабости частного потребления.

“Результаты третьего квартала не отвечают нашим амбициям”, - посетовала группа в отчете за 9 месяцев, и пообещала наращивать усилия по повышению эффективности и снижению затрат по всему бизнесу.

Снижением затрат в Mercedes-Benz объяснили и продажу в течение текущего года розничной деятельности в Италии, Франции, Швеции, Польше, Дании, Португалии и Нидерландах — на сделках удалось заработать 103 млн евро. Годом ранее группа избавилась от активов в Греции и Австрии.

Кроме того, компания пересматривает структуру розничной торговли в Германии и готовит к продаже отдельные бизнес-единицы. Предварительные переговоры о возможных льготах для затронутых сотрудников уже завершились, в планах - начать в четвертом квартале переговоры с потенциальными покупателями.

Задумались в группе и об увеличении прибыли на акцию — в сравнении с прошлым годом, она сократилась на треть, до 7,62 евро. Чтобы повысить привлекательность Mercedes-Benz в глазах инвесторов, в мае компания запустила уже вторую программу обратного выкупа акций (первая стартовала в марте прошлого года). На этот раз планируется их выкупить на 3 миллиарда евро, а затем аннулировать.

Взаимоотношениям с Россией в документе посвящен целый раздел. Правда, носит он исключительно информативный характер - об уходе с российского рынка компания объявила осенью 2022 года, а все потери от разрыва отношений были отражены в 2023 году. К существенному притоку денежных средств продажа акций российских “дочек” не привела: стоимость сделки составила 3 млн евро, а выбытие активов обернулось убытком в 205 миллионов евро.

BMW Group отзывает автомобили

Интерес к продукции BMW Group сократился на 4,5%, за 9 мес этого года было продано 1,754 млн автомобилей, на 82,4 тысячи меньше, чем год назад. Причем в группе BMW продажи упали всего на 2,3% (до 1,58 млн машин), у Rolls-Royce тем временем — почти на 13%. Другое дело, что и раньше они шли не очень: 3,97 тысячи Rolls-Royce продали в этом году, 4,55 тыс — в прошлом. Нечем похвалиться и Mini — всего 166,7 тыс купленных машин, падение на 20%. Из любопытного — компания отмечает резкий рост спроса (на 19,1%) на «электрички»: в этом году они разошлись тиражом в 294 тыс штук против 246,9 в прошлом. Положительную динамику BMW Group объясняет «продолжающимся успехом стратегии в области электромобильности».

Источник: Отчетность BMW Group за 9 мес 2024 г.







Но это — в целом за 9 месяцев. В третьем квартале продажи срезались на 13% в сравнении с 3 кварталом прошлого года, выручка упала до 27,854 млрд евро (против 32,096 млрд). Заметнее всего реагировали рынки Франции и Германии — падение на 12% и 13% соответственно, в США — лишь на 2%.

Резкое снижение продаж в компании объяснили проблемами с интегрированной тормозной системой от Continental - с дефектной IBS было продано около 1,2 млн автомобилей, еще 320 тысяч компания намеревалась изъять из продажи.

Международные автомобильные рынки за минувшие 9 мес росли умеренно, отчитались в компании. По ЕС в среднем зафиксировали рост на 1%, столько же в США и Китае, +4% выдала Великобритания. Не задалось в Японии и Южной Корее - там в совокупности продажи упали на 8% и 6% соответственно. Большие надежды BMW Group возлагал на Китай, но из-за “особенно подавленного потребительского настроения” поставки в Поднебесную ожиданий не оправдали.

К обратному выкупу акций BMW AG прибегла еще весной 2022 года, программа продлится до мая 2027 года. К 30 сентября этого года Группа пришла с 15,4 млн акций в портфеле, со старта программы было выкуплено 6,19% акций от общей суммы всех существующих.

А вот про Россию в отчете группы, причем за все три года, - ни слова. Рынок РФ компания покинула весной 2022 года, и, судя по всему безболезненно. С глаз долой - из сердца вон.

Дальше будет хуже?

Заявление Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины 10-20% на весь импорт создало серьезную обеспокоенность. Судя по всему, инвесторы ожидают ухудшения финансовых результатов автогигантов: акции BMW упали на 7%, Mercedes-Benz на 5,4%, Volkswagen - на 3,5%. Акции Porsche упали до исторического минимума — на 4,1%.

Учитывая, что идеи перехода Штатов на электрические автомобили Трамп отклонил, и заявил, что запретить бензиновые автомобили ни один штат не сможет, будущее «электричек» и гибридов, по крайней мере в США, сомнительно. Скорее всего, европейским автогигантам свои бизнес-модели придется серьезно перекраивать. И начинать придется уже в четвертом квартале.