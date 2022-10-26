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    Mercedes уходит из России и продает свой завод в Подмосковье дилеру

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    31 комментарий
    Фото: Mercedes-Benz
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    Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже своих российских активов. Новым владельцем автомобильного завода компании в Подмосковье станет дилер «Автодом».

    После одобрения соответствующими органами дилерскому холдингу будут проданы доли Mercedes в российских дочерних компаниях марки и завод в Подмосковье, принадлежащий «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», сообщает пресс-служба автопроизводителя 26 октября. «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишут, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион по примеру Renault и Nissan, который даст возможность Mercedes-Benz AG вернуть активы в течение некоторого времени. В Минпромторге РФ добавили, что «Автодом» сможет привлекать другие компании, чтобы организовать производство на заводе в Подмосковье, а также осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes.

    «Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — заявила гендиректор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

    На конец 2021 года Mercedes оценивал свои российские активы в 2 миллиарда евро, но эксперты затрудняются оценить стоимость сделки, пишет «Коммерсантъ». Тот же Nissan продал ФГУП «НАМИ» свой завод и научно-исследовательский центр в Петербурге и центр продаж в Москве за 1 евро.

    Завод Mercedes в подмосковном Есипово был запущен в 2019 году и выпускал 25 тысяч автомобилей в год. В проект инвестировали 19 миллиардов рублей. В начале марта 2022 года компания остановила производство автомобилей в Подмосковье и импорт своих машин в Россию на фоне военных действий на Украине. В конце августа «Ъ» сообщил о намерении автопроизводителя продать площадку.

    ГК «Автодом», принадлежащий Андрею Ольховскому, специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. В компании еще в 2021 году говорили о планах организовать собственную сборку автомобилей. В августе «Автодом» заявлял, что активно ведет переговоры с китайскими автопроизводителями об эксклюзивном дистрибуторстве новых марок из Поднебесной в России.

    Фото: Mercedes-Benz

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    Комментарии 31

    Kот Ученый26 Окт 2022 в 13:19
    С этим рынком покончено, никто не хочет терпеть издержки только ради присутствия на стагнирующем рынке.
    +2−1
    Pravda17826 Окт 2022 в 13:00
    Голая Лада без электроники наше всё!
    +2−1
    hal900026 Окт 2022 в 12:57
    А когда Форд закрывали так немчура радостная была..облизывались на лакомый кусок рынка..нет уж...валите ка тоже..со своими технологиями..)
    +1−2
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