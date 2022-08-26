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    Mercedes продаёт завод в России

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    Концерн Mercedes-Benz продаёт российский завод, принадлежащий «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», — в подмосковном Есипово, пишет 26 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    По их словам, в тендере участвуют несколько дилеров, покупателем может стать «Автодом», в переговорах участвует Корпорация развития Московской области.

    В российском офисе Mercedes-Benz изданию рассказали, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России».

    «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений»,— отметили там.

    Эксперты предполагают, что если завод будет продан, покупатель вряд ли сможет собирать на нём автомобили «Мерседес».

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