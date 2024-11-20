Градсовет рассмотрел проект жилого дома на месте снесенного корпуса завода «Людвиг Нобель»

Градостроительный совет Петербурга 20 ноября рассмотрел проект жилого дома на Большом Сампсониевском проспекте, 30, корпус 2, где ранее был снесен цех завода «Людвиг Нобель».
Проект разработало ООО «Архитектурное бюро „А2“» при участии ООО «Архитектурная мастерская Столярчука». Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Проект“». По данным СПАРК, в Петербурге только одно юрлицо с таким названием. Компания была зарегистрирована в 2010 году, единственным ее владельцем является Александр Красавцев.
Здание имеет 11 этажей и площадь квартир 10,45 тысячи кв. метров.
Член Градсовета Сергей Орешкин высказал беспокойство за панораму набережной. Он обратил внимание, что авторы представили только дальнюю перспективу, и предположил, что проект в части торца здания нуждается в доработке.
Бывший глава КГА и председатель петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев из положительных моментов отметил рисовку фасада, назвав ее «вкусной». «Но на этом, если честно, мои благообразные отзывы я бы закончил», — сказал он и добавил, что Г-образный участок не обязательно должен предполагать Г-образный дом, а также отметил, что дом расположен недопустимо близко к зданию завода «Людвиг Нобель» — 12 метров. Вместе с тем член совета отметил, что дворовый фасад «получился практически безупречным».
Архитектор, член совета, Максим Атаянц высказал мнение, что силуэт дома необходимо разнообразить, и похвалил фасады здания. Вице-президент Союза архитекторов Петербурга, член Градсовета Святослав Гайкович в своем выступлении отметил, что, в принципе, проект можно согласовать.
Итоги голосования членов совета будут известны позднее.
Цех завода «Людвиг Нобель», который не входит в границы объекта культурного наследия, был снесен в конце 2023 года.
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