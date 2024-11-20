Градсовет рассмотрел проект жилого дома на месте снесенного корпуса завода «Людвиг Нобель»

Проект разработало ООО «Архитектурное бюро „А2“» при участии ООО «Архитектурная мастерская Столярчука». Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Проект“». По данным СПАРК, в Петербурге только одно юрлицо с таким названием. Компания была зарегистрирована в 2010 году, единственным ее владельцем является Александр Красавцев.

Член Градсовета Сергей Орешкин высказал беспокойство за панораму набережной. Он обратил внимание, что авторы представили только дальнюю перспективу, и предположил, что проект в части торца здания нуждается в доработке.

Бывший глава КГА и председатель петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев из положительных моментов отметил рисовку фасада, назвав ее «вкусной». «Но на этом, если честно, мои благообразные отзывы я бы закончил», — сказал он и добавил, что Г-образный участок не обязательно должен предполагать Г-образный дом, а также отметил, что дом расположен недопустимо близко к зданию завода «Людвиг Нобель» — 12 метров. Вместе с тем член совета отметил, что дворовый фасад «получился практически безупречным».