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    В Петербурге начали сносить цех завода «Людвиг Нобель»

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    На Большом Сампсониевском проспекте, 30, корпус 2, начался снос цеха завода «Людвиг Нобель», об этом редакции 7 декабря сообщил очевидец.

    Демонтаж коснется только части здания, которая расположена ближе к Пироговской набережной. В письме Госстройнадзора на имя гендиректора ООО «Юпитер», которое являлось заявителем о сносе, указано, что цех, согласно представленной учетно-технической документации и ЕГРН, построен и введен эксплуатацию в 1938 году.

    Фото: читательница «Фонтанки» Яна
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    Также служба напомнила, что к сносимому зданию примыкает объект культурного наследия — «Постройки механического завода "Людвиг Нобель"», его адрес — Большой Сампсониевский, 20, корпус 2, литера Б, оно было построено в 1912–1913 годах. Статус памятника здание получило в сентябре 2023 года. Его снос и повреждение запрещены. Здание расположено восточнее демонтируемой постройки.

    В случае, если снос осуществляется ради нового строительства, демонтаж может быть произведен только на основании выданного разрешения на строительство. По данному адресу такие документы не выдавались — на сайте Госстройнадзора есть только уведомление о сносе.

    ООО «Юпитер», согласно данным СПАРК, принадлежит бизнесмену Андрею Ведерникову.

    Фото: читательница «Фонтанки» Яна

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