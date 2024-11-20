Остался без руки: в музее-отеле «Особняк военного министра» сломали бронзового Прометея

В петербургском отеле-музее «Особняк военного министра» на Садовой, 4 сломали скульптуру 19 века — бронзового Прометея. Об этом 20 ноября стало известно «Фонтанке».

Сам инцидент произошел в минувшую субботу ближе к 12 часам ночи. В полицию звонила директор музея, которая уточнила, что скульптура является предметом декоративно-прикладного искусства и находится под охраной Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Кроме того, под удар попали стол и мозаичный пол, который также находится под охраной КГИОП. «Фонтанка» обратилась за уточнением в пресс-службу комитета.

По предварительным данным, мужчина, сломавший Прометея, сделал это случайно — «толкнул плечом».

В «Особняке военного министра» не стали комментировать произошедшее.