Полиция перекрыла утечку из бюджета «ТЭК». Новобранцы получали выплаты, но не доезжали до СВО

Дефект в сфере набора контрактников из числа новых сотрудников ГУП «ТЭК» в Петербурге дал старт уголовному делу. Полиция выясняет, сколько утекло из бюджета через лукавые контракты с Минобороны.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, полицейское следствие по Адмиралтейскому району возбудило дело о мошенничестве в крупном размере. Деньги, выделенные для военных-контрактников, похищали у теплоэнергетической компании. Схему выявили сотрудники экономической полиции. По данным «Фонтанки», речь идёт о ГУП «ТЭК».

По информации ведомства, в штат компании устраивались работники, которые практически сразу заявляли, что отправятся на СВО. Трудовой договор приостанавливали, работники получали выплаты в рамках стимулирующей кампании. Добросовестными оказались не все получатели денег. Как выяснилось, часть представленных в отдел кадров выписок из приказов о заключении контрактов с Минобороны была поддельной.