Полиция перекрыла утечку из бюджета «ТЭК». Новобранцы получали выплаты, но не доезжали до СВО

Дефект в сфере набора контрактников из числа новых сотрудников ГУП «ТЭК» в Петербурге дал старт уголовному делу. Полиция выясняет, сколько утекло из бюджета через лукавые контракты с Минобороны.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, полицейское следствие по Адмиралтейскому району возбудило дело о мошенничестве в крупном размере. Деньги, выделенные для военных-контрактников, похищали у теплоэнергетической компании. Схему выявили сотрудники экономической полиции. По данным «Фонтанки», речь идёт о ГУП «ТЭК».
По информации ведомства, в штат компании устраивались работники, которые практически сразу заявляли, что отправятся на СВО. Трудовой договор приостанавливали, работники получали выплаты в рамках стимулирующей кампании. Добросовестными оказались не все получатели денег. Как выяснилось, часть представленных в отдел кадров выписок из приказов о заключении контрактов с Минобороны была поддельной.
«Полицией проведена серия обысков в квартирах предполагаемых фигурантов. Изъяты документы и цифровые носители информации, подтверждающие факт противоправной деятельности», — сообщили в главке.
Организаторов хищений ищут. Размер ущерба продолжают подсчитывать. «Фонтанка» рассказывала, что представитель «ТЭК» обратился в полицию в конце сентября. В компании заподозрили, что безосновательно единовременные выплаты в размере 405 тысяч рублей получили двое новых сотрудников.
На прошлой неделе за аферу с выплатами для контрактников арестовали экс-помощника военкома и его жену. По версии следствия, пара похитила у «Россетей Ленэнерго» 1,6 млн рублей.
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