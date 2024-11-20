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Происшествия Полиция перекрыла утечку из бюджета «ТЭК». Новобранцы получали выплаты, но не доезжали до СВО

Полиция перекрыла утечку из бюджета «ТЭК». Новобранцы получали выплаты, но не доезжали до СВО

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10 комментариев

Дефект в сфере набора контрактников из числа новых сотрудников ГУП «ТЭК» в Петербурге дал старт уголовному делу. Полиция выясняет, сколько утекло из бюджета через лукавые контракты с Минобороны.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, полицейское следствие по Адмиралтейскому району возбудило дело о мошенничестве в крупном размере. Деньги, выделенные для военных-контрактников, похищали у теплоэнергетической компании. Схему выявили сотрудники экономической полиции. По данным «Фонтанки», речь идёт о ГУП «ТЭК».

По информации ведомства, в штат компании устраивались работники, которые практически сразу заявляли, что отправятся на СВО. Трудовой договор приостанавливали, работники получали выплаты в рамках стимулирующей кампании. Добросовестными оказались не все получатели денег. Как выяснилось, часть представленных в отдел кадров выписок из приказов о заключении контрактов с Минобороны была поддельной.

«Полицией проведена серия обысков в квартирах предполагаемых фигурантов. Изъяты документы и цифровые носители информации, подтверждающие факт противоправной деятельности», — сообщили в главке.

Организаторов хищений ищут. Размер ущерба продолжают подсчитывать. «Фонтанка» рассказывала, что представитель «ТЭК» обратился в полицию в конце сентября. В компании заподозрили, что безосновательно единовременные выплаты в размере 405 тысяч рублей получили двое новых сотрудников.

На прошлой неделе за аферу с выплатами для контрактников арестовали экс-помощника военкома и его жену. По версии следствия, пара похитила у «Россетей Ленэнерго» 1,6 млн рублей.

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Комментарии
10
Zet
1 час
эти выплаты включат в тарифы?
Отец Родной
1 час
Обычно вроде наоборот, не?
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